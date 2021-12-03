四大公投案將在下個月18日投票，國民黨台北市議員、也是中央黨部副祕書長羅智強發起「夜宿凱道49日」活動，2日宣布將從凱道開拔中南部，首站就選在南投，3日晚間8點羅智強現身南投救國團前廣場，立委許淑華、馬文君、縣長林明溱、議長何勝豐、議員游顥、資深媒體人莊子富等也現身為他加油打氣。

羅智強周末全台大夜宿規劃前進中南部，將從南投開始一路往南，首場到南投救國團，南投鄉親熱情的在現場泡茶等候羅智強。(吳建輝攝)

羅智強周末全台大夜宿規劃前進中南部，將從南投開始一路往南，首場到南投救國團，南投鄉親熱情的在現場泡茶等候羅智強，縣長林明溱8點未到也到現場等候，8點左右羅智強現身後現場響起一片掌聲，鄉親們大聲歡呼為他加油。

羅智強表示，他對林明溱縣長有無限的崇拜，當時率先開了第一槍喊要買疫苗，要不是有林縣長今天民進黨政府可能還不願開放疫苗，現在事實證明我們是誰對。(吳建輝攝)

羅智強強調，為什麼要這樣全台睡49天，其實真的蠻累的，不信你去街頭睡49天看看，但為什麼我們這樣做，因為我們真的沒有資源像民進黨一樣這樣宣傳，只好用這種虐待自己的方式來宣傳公投。(吳建輝攝)

羅智強表示，他對林明溱縣長有無限的崇拜，當時率先開了第一槍喊要買疫苗，要不是有林縣長今天民進黨政府可能還不願開放疫苗，現在事實證明我們是誰對，證明在野黨對，人民是對的，就跟縣長一樣無畏無懼永遠站在道理的這一邊。

羅智強說，他在街頭演講400多場，看到太多太多民眾在關心我們的國家，真的不是國民黨很軟弱，是我們遇到全世界最鴨霸的政黨，正是因為民進黨囂張霸道不理會，才會有今天4個公投，因此也希望大家挊句當國民黨的後盾，一起站出來投下同意票。

「不吃萊豬、四個同意」羅智強說，這四個公投非常重要，但很多人搞不清楚投票時間，甚至不知道在投什麼，為什麼不吃萊豬要投同意票，所以你可以告訴你的家人，「你不吃萊豬就投四個同意」，就是這麼簡單，為了國家的未來，拜託通知左鄰右舍，「不吃萊豬、四個同意」。

羅智強強調，為什麼要這樣全台睡49天，其實真的蠻累的，不信你去街頭睡49天看看，但為什麼我們這樣做，因為我們真的沒有資源像民進黨一樣這樣宣傳，只好用這種虐待自己的方式來宣傳公投，所以希望所有鄉親12月18日一起出門投票，4個都同意，告訴我們無能的蔡政府，台灣人沒有這麼好騙。