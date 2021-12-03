宜蘭縣羅東鎮中正北路112巷內的一棟員工宿舍今（3）日晚間驚傳火警

位於宜蘭縣羅東鎮中正北路112巷內的一棟員工宿舍今（3）日晚間驚傳火警，宜蘭縣政府消防局在晚間9點21分接獲民眾求助電話後，立即出動第二大隊、五結、廣興、羅東、馬賽分隊等救災人車前往搶救。