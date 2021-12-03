搶救畫面曝！宜蘭某員工宿舍驚傳火警 消防局大批人車救援 21:542021/12/03 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣羅東鎮中正北路112巷內的一棟員工宿舍今（3）日晚間驚傳火警。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣羅東鎮中正北路112巷內的一棟員工宿舍今（3）日晚間驚傳火警 訂閱影音： 中時新聞網 位於宜蘭縣羅東鎮中正北路112巷內的一棟員工宿舍今（3）日晚間驚傳火警，宜蘭縣政府消防局在晚間9點21分接獲民眾求助電話後，立即出動第二大隊、五結、廣興、羅東、馬賽分隊等救災人車前往搶救。 唐綺陽預測12月運勢 雙子偏財運旺 天秤秘密被揭發 花蓮先期轉運站明年3月試營運 9家客運業者進駐 宜蘭女子忘鎖車門歹徒持刀潛入 洗劫8萬元現金 馬路成曬穀場！載穀車沿路撒1公里 500斤稻穀報銷 #員工宿舍 #宜蘭 #消防局 #火災 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 用員工的名字贈車 雲林縣獲「熊勇號」、「徐海鋒號」 17:162021/12/03 生活 日本大阪日立物流倉庫大火 延燒3天仍未撲滅 14:142021/12/02 國際 傳台灣《蘋果日報》本月熄燈 員工：已有心理準備 20:322021/12/03 財經 桃園八德傳火警 疑燒雜草不慎延燒到鐵皮屋 14:492021/12/03 社會 喬友大樓惡火釀4死 百香果商旅負責人蔡進峰等3人遭訴 18:382021/12/03 社會 威剛科技獲「2021台灣前20大國際品牌」殊榮 04:102021/12/03 證券．權證 宜蘭嚇人 虎頭蜂窩比車輪胎還大 04:102021/12/03 地方新聞 美女主播驚吐夜遊驚魂記 「2黑影人面露凶光跟回家」 12:212021/12/03 娛樂 金門「火燒埔」頻傳 消防局：亂放火就開單罰錢 17:242021/12/02 社會 社會熱門新聞 新北三重果菜市場旁鐵皮屋氣爆大火 黑煙竄天隔岸北市都可見 - 社會 金主曝光 林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」 全靠他埋單 - 社會 比特犬咬死男童「胸腔到肚臍全是傷」 飼主函送犬隻恐人道毀滅 - 社會 林秉樞博士班念7年遭批混過頭 政大用1理由退學機率大 - 社會 破史上陸上最大海洛因走私 林口分局2刑警破格升職 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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