陷入債務風波的中國恒大3日晚突發公告，稱收到要求履行金額2.6億美元擔保義務的通知，並稱在集團不確定能否履行，可能導致債務加速到期。在公告發出不久後，廣東省政府迅速約談中國恒大實控人許家印，派出工作組推進企業風險處置。

中國恒大3日晚公告，於3日收到要求公司履行一項金額為2.6億美元擔保義務的通知。在本集團未能履行擔保或其他財務責任的情況下，可能導致債權人要求債務加速到期。恒大指出，鑑於目前的流動性情況，本集團不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任。

廣東省政府不久後在網站上公告，對恒大發表了無法履行擔保責任的公告高度關注，當晚立即約談許家印。應恒大地產集團有限公司請求，為有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定，廣東省政府同意向恒大地產集團有限公司派出工作組，督促推進企業風險處置工作，督促切實加強內控管理，維護正常經營。