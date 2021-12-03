南非新變異株Omicron現蹤，集多種突變特徵讓各國政府嚴陣以待，引起市場關注。投信法人指出，現有疫苗應對Omicron的有效性雖仍待確認，但最遲100天後即有新疫苗可供使用，因此可無需過度悲觀，反而投資人在市場過度恐慌出現大幅下跌之際，建議可分批進場承接。

華南永昌實質豐收組合基金人申暉弘指出，由於新病毒變異株出現，更添投資人憂心鬆散管制的歐洲是否會加速新病毒的傳播，後續需觀察科學家對Omicron的分析報告。對於疫苗廠的反應，據英國金融時報報導，BioNTech(BNT)表示，將在兩周內確認其疫苗是否對Omicron仍具防護效力，同時在mRNA的技術下，若新病毒出現免疫逃逸，其疫苗研發能在6周內完成調整，在100天內重新量產出貨。

申暉弘分析，現階段投資人宜謹慎但無須恐慌，經過幾波疫情反覆與變異株的出現，各國防疫措施其實已大幅壓低了死亡率，對阻絕傳播鏈也更有經驗，多國已利用此新變異病毒的出現，積極鼓勵疫苗接種，拉高疫苗涵蓋率，現有疫苗應對Omicron的有效性雖仍待確認，但最遲100天後即有新疫苗可供使用，因此可無需過度悲觀，反而投資人在市場過度恐慌出現大幅下跌之際，建議可分批進場承接。

總結過去疫情發展經驗，申暉弘指出，此波Omicron變異病毒疫情應屬短期影響，其負面是封城影響服務業與供應鏈運作，但正面則是寬鬆政策延續的可能性；目前對Omicron的毒性與傳染力仍不明朗，短線上建議投資人觀望，等待對病毒特性進一步評估。如果短期內市場出現大幅下跌，反而可以對後市樂觀期待。