歲末年終，歐米茄（OMEGA）一連推出多款腕表，表盤換上繽紛色彩，更添節慶喜氣，經典Globemaster系列年曆腕表一口氣推出酒紅色、綠色和Sedna金三色表盤，深受女性喜愛的Tresor女表也換上綠色孔雀石表盤，不僅時尚，且奢華再升級。

歐米茄Tresor孔雀石女表，風格既古典又年輕，103萬9000元。（OMEGA提供）

Globemaster系列年曆腕表的特色在於表盤，每個時標之間優雅寫上月份，充滿復古品味，如今表盤又換上新色，讓特色更加突顯，藍寶石水晶底蓋裝飾中央天文台徽章，向歐米茄在20世紀初期的精準性紀錄及成就歷史致敬，其中頂級奢華款表殼為Sedna金打造，搭配同材質表盤，十分吸睛。

優雅柔美的Tresor腕表是歐米茄最受歡迎的女表之一，以往就曾融入多元材質與色彩，如今又推出兩款弧形孔雀石表盤的腕表，由於每片孔雀石表盤的紋路色調都不相同，因此每只表都是獨一無二的作品，辛蒂克勞馥的愛女凱亞蓋柏（Kaia Gerber）搶先佩戴這款女表，完美詮釋Tresor孔雀石女表既古典又年輕的時尚風格。

歐米茄Globemaster年曆表，酒紅色表盤，36萬8000元。（OMEGA提供）

歐米茄Globemaster年曆表，綠色表盤，27萬6000元。（OMEGA提供）