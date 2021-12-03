東森數位主播謝佑昀、李奕潔主持東森財經新聞台《進擊的台灣》特別單元，圈粉無數，但也因此有了不少困擾。謝佑昀遭色情網站業者盜用圖片，一夕之間成為越南籍的外送援交妹；而李奕潔則是收到各種訊息騷擾，甚至是各種禮物或追求攻勢。

東森數位主播謝佑昀長相甜美。（東森提供）

謝佑昀甜美長相和活潑的主持風格，深受許多觀眾喜愛，但她日前發現照片被盜用，在交友軟體與色情網站間流傳，無奈表示：「我看到照片時真的哭笑不得，想說我什麼時候變成越南人了？而且這幾張照片純到不能再純了，這賣得出去嗎？」她還抱怨價格很便宜，驚訝直問：「這也太便宜了吧？居然只有這個價碼嗎？是這麼辛苦的嗎？」

李奕潔收到多位粉絲瘋狂追求。（東森提供）

不只照片遭盜用，謝佑昀和李奕潔兩人還收到過不少騷擾訊息。謝佑昀更透露在記者主播之間有位很出名的激進網友，會用各種方式糾纏，「他會瘋狂傳私訊跟留言，如果不回復他，他就會到各個地方黑妳或攻擊妳。」謝佑昀說對方還找到她的私人帳號想加好友，見沒回覆就傳私訊狂罵還到處留負評，令她超無奈。

而李奕潔不只收到一位粉絲的熱烈追求，從約見面吃飯到禮物攻勢，可謂無所不用其極。還曾有人看到她發文後追到現場，讓李奕潔事後得知嚇到不行，現在不論到哪裡都不敢立刻打卡發文。