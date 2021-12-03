Sam Lin在新歌MV與阿達扮演情敵。（華納音樂提供）

Sam Lin新單曲〈懂懂懂懂懂〉邀請阿達合作RAP，歌曲從女孩難以莫測的心思為主軸，描寫當男生以為對方對自己有意思時，女生其實只想跟當「好朋友」。2位男生在MV裡飾演情敵，最後Sam Lin把妹輸給阿達，Sam Lin自曝歌曲及MV都深刻反映了現實生活的經驗，笑說：「過去很常遇到有好感的對象最後只把我當好朋友，然後說我是個好人，但其實我真的不想再當BFF了（Best Friend Forever）。」

Sam Lin從小被教育要當個「紳士」，對女生要有「禮貌」、要「貼心」、「說話溫柔」，但是卻不知道為何被貼上「乖乖牌」、「無聊男」的標籤。看似在感情世界如魚得水的他，也曾遇過曖昧的心儀對象，最後只當他是「好朋友」的窘境。Sam Lin無奈表示：「難道真的『男人不壞，女人不愛』嗎？」

在劇情裡飾演「把妹高手」的阿達，也分享現實生活並不然，更曾遇過女生上前來說：「阿達我好喜歡你喔！我跟我男朋友都在家看你的影片。」讓他開玩笑說這次在MV裡算是過了乾癮。