民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打，林秉樞曾涉及「24次家暴」，今年9月也曾恐嚇前女友，遭判拘役40天，但在司法院的裁判書系統中，卻查無此案，被質疑是否「黑箱」作業。司法院表示，因為內容有「家暴」等關鍵字，會被自動篩選隱蔽案件，目前已經人工檢核，重新上網公開。

根據《東森新聞雲》報導，林秉樞過往就有不少黑歷史，林秉樞過去被註記家暴的案件，高達24件，包括去年2月毆打母親、去年8月毆打前女友等等。其中，林秉樞認罪，並和前女友達成和解，法院最後判他拘役40天，緩刑2年，緩刑期間保護管束。但這些案件在司法院「裁判書系統」被判定為「不公開」，直到12月2日才於網站上公開，案號為「臺灣新北地方法院110年度審簡字第319號刑事判決」，林秉樞的姊姊在台中地方法院當法官，外界質疑過往案底全查不到，是否被黑箱作業。

司法院表示，依據《家庭暴力防治法》50條之1的規定，為了保護被害人，系統會用「家暴」等關鍵字自動隱蔽案件，並非針對特定案件。目前已經人工檢核，重新上網公開。

另外，據知，若是案件涉及兒少、性侵害、家暴、營業秘密等事件，司法院裁判書系統會按照關鍵字隱匿個資，或者全文不公開。

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