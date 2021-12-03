擁有4百億身家的澳門娛樂大亨周焯華（洗米華），日前傳出因涉嫌在大陸境內開賭場，遭到警方逮捕，震驚外界，而除了事業外，他最為人知的就是婚外情，戀上號稱「最強小三」辣模Mandy Lieu（劉碧麗），女方更替他生下三女一子，不過遲遲無法扶正，去年認了已分手，但現卻爆出她為周焯華抵押豪宅，救情郎的舉動遭質疑兩人已復合。

據港媒《香港01》報導，Mandy上個月抵押名下一間要價港幣1.2億（約台幣4.3億元）的豪宅，在抵押的文件中，借貸人為「太陽城博彩中介一人公司」，這個公司就是周焯華在澳門經營賭場的公司，據悉，人在英國的Mandy，還越洋簽署抵押文件，就是為了替周焯華救急。

而早就分手的兩人，如今女方卻願意抵押房產救情郎，有人認為她「有情有義」，也有人質疑她們早就復合了。周焯華2014年和Mandy爆出不倫戀，並生下三女一子，但因為男方家庭只認定正宮陳慧玲，因此Mandy始終無法扶正。

而去年周焯華回頭安撫正宮，Mandy心死移居英國，並開出11.8億元的分手費，而她也是分手後才生下一女，她坦言雖然分手了，但有了孩子，還是一家人，周焯華也仍會和孩子聯繫。