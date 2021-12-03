2020年起，新冠肺炎（COVID-19）橫掃全球，分地上班或居家辦公（Work From Home，WFH）成為全球企業持續運作的工作模式，但此同時，企業遭受駭客攻擊的情況有愈演愈烈的趨勢，駭客透過電子郵件社交工程，鎖定特定目標植入惡意程式或勒贖軟體，以達長期竊取資料或全面癱瘓企業網路的目的；另外，因居家辦公造成企業資料外洩的事件也頻頻發生。

因此，為確保能提供安全的網路服務、保障企業內部資料的安全，除了網路須佈署層層資安設備把關外，如何將辦公室個人電腦行動化，並且能讓員工隨時隨地安全存取企業內部資源達到企業持續營運的目的是各企業亟需面對的重要課題。

為加強辦公室個人電腦的機動性、強化資料存取的安全，並提升設備維護、管理的效益，聯合信用卡處理中心已完成「行動辦公室專案」建置規劃。行動辦公室目的是要改變傳統面對面的工作模式，建置安全的隨處辦公環境，並解決外點員工獲取中心內部資源的不便性及安全性。

行動辦公室首要面臨的挑戰是身份識別及資料的安全，透過雙因素身份驗證機制，識別員工身份並授予存取內部網路權限以提升行動辦公之安全性，同時也符合主管機關對遠端存取的安全要求。資料傳輸過程必須全程採高強度加密通道，以強化資料傳輸的隱密性。

另外，員工雖然居家（或外點）辦公，但實際操作之虛擬主機皆位於聯卡中心機房內，資料無法下載至所配發的設備端以避免資料在外點辦公環境遭洩漏，達到資料不落地的目的。

配發端點設備及專屬虛擬桌面皆採集中式管理以減少管理成本。為達到安全控管目的，外點配發合法的端點設備，透過設備白名單驗證僅讓指定設備可連入內部網路環境。專屬虛擬桌面須依中心端政策派發作業所需的軟體，防止員工任意安裝或使用非法軟體。虛擬桌面的作業系統安全性更新及防毒軟體由中心端定期更新，以確保作業環境的安全。

行動辦公室是未來科技應用與資源整合的趨勢，可彈性應用在各種情境，包含居家、外點、中心辦公室及異地備援辦公室，也能有效提升設備使用之便利性。

今年因疫情推波助瀾，各企業工作型態漸漸轉變為居家或分地上班的模式，聯卡中心建置「行動辦公室」即為預應未來無論因為疫情的變化或其它不可預期的災變事故做好萬全的準備。