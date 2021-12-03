美國勞工部周五（3日）公布，美國11月非農就業人口增加21萬人，遠低於市場預期的增加57.3萬人，失業率從10月的4.6％降至4.2％。新冠疫苗接種率攀升、經濟重啟與仰賴人際接觸的服務業強勁復甦，令美國勞動市場持續吃緊。

美國勞工部數據顯示，11月非農就業人口增加21萬人， 低於分析師預期的增加57.3萬人，9月與10月分別修正為增加54.6萬人與37.9萬人。上個月民間部門共增加23.5萬個就業機會，但政府部門減少2.5萬個。11月失業率為4.2％，低於市場預期4.5％與10月的4.6％，但與疫情爆發前的3.5％水平仍有一段差距。

11月勞動參與率為61.8％，高於10月的61.6％與市場預期的61.7％，但低於2020年2月疫情爆發前的63.3％。民間企業勞工11月平均時薪較去年同期大漲4.8％，低於市場預期的年增5％。