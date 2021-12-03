1名網友停在自家門口的機車日前遭到男學生騎腳踏車擦撞，男同學當下立即寫紙條道歉，內容還提及校名、班級、姓名等資訊，密密麻麻寫滿整張紙，還穿插許多注音符號，讓該網友感受到滿滿道歉誠意，最後決定不讓對方賠償，並讚揚對方此態度，「我小時候犯錯都未必有勇氣面對，台灣的學生真的很棒」。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，日前1名男同學騎腳踏車不慎撞上他家門前的機車，不過該男同學馬上親筆寫下道歉信，還在內容提到校名、班級、姓名和爸媽的電話，而當天中午左右對方父母就出面說要賠償，他則因看見對方少年年紀輕就如此負責、有誠意，決定向對方說不需賠償，並PO文讚揚此行為。

網友停在自家門口的機車遭到男學生騎腳踏車擦撞，對方立即寫紙條道歉，內容還提及校名、班級、姓名等資訊，密密麻麻寫滿整張紙展現滿滿誠意。（翻攝自爆料公社）

該網友說「我小時候犯錯都未必有勇氣面對，所以必須分享給大家！台灣的學生真的很棒」；貼文中還曝光男同學寫下的紙條，男同學說因為當時車多他靠邊騎、不慎撞上機車，內容一連道歉了好幾次，還說「由於我還要去學校，所以不能等，真的很抱歉，我會負起責任，全額賠償。」

許多網友看見男童學如此負責且有誠意的態度，紛紛留言說「了不起負責」、「這位弟弟的家庭教育真的很棒，很值得大家借鏡」、「父母教得好，車主也很大度」、「難得正向文，有夠感動」、「真的很乖很感動，希望以後我兒子也是這麼有擔當」。