家暴事件層出不窮，彰化渣男竟把妻兒當成人肉出氣包！彰化1名婦人和6歲兒子長期遭丈夫軟禁，丈夫無視家暴令將母子倆當成人肉沙包，天天拳打腳踢，婦人不堪受暴，求助無門下偷偷聯繫正義哥徐奕，徐奕傍晚透過直播將男子惡行公諸於世，而母子受虐影片更是讓網友看得群情激憤，拳頭都硬了。

婦人6年前帶著仍在襁褓中的兒子，與男子再婚，起初男子對妻女很好，把男童視如己出，不利近兩年疑似工作、收入不穩定性情丕變，母子兩人淪為受氣包，只要酒後就對母子言語羞辱、破口大罵，甚至拳打腳踢，甚至還被男子軟禁控制行動無法自由進出。

正義哥徐奕痛罵，渣男真是毫無人性，長期酗酒、發酒瘋，經常向妻子王女伸手要錢，或逼她出門借回來給他花用，心情不好就對母子兩人暴力相向。

今年7月婦人偷偷錄下的一段影片，男子先痛揍婦人，將她暴打在地後還不罷手，餘怒未消緊接著找男童出氣，他像是打人打累了，癱躺在沙發椅上，叫男童站在沙發椅旁，他無情朝著男童的頭部連續猛踹7下，每一下都直接將男童踹倒在地，盛怒下還逼男童立刻爬起站好接著再施暴。

看著親生兒子被猛踹，婦人含淚忍痛偷偷錄下施暴過程，影片中還可聽見男子不斷放狠話恐嚇「眼淚給我掉下來試試看？恁爸最討厭人哭！」、「再給我叫你媽媽看看......叫媽媽打越累而已！」男子踹飛男童的暴行影片讓許多網友看得拳頭都硬了。

徐奕表示，婦人請友人協助找他幫忙，目前因家暴傷害官司兩人均已搬離住處，據他所知男子在當地頗有「背景」導致鄰居即使知道婦人母子遭凌虐也不敢伸援手。

婦人近日終於向當地分局報案提告，男子遭彰化地檢署依傷害、毀損等罪名起訴，母子倆也獲得安置，但仍然鎮日恐懼，擔心又被男子找到，恐怕下場悽慘。

彰化縣社會處表示，該案於7月已接獲通報，當時與警方聯手介入，將母子安置在娘家，經警政社政聯手介入居中調解，10月雙方已離婚，同時申請核發通常保護令，擔心孩子受虐受暴會留下身心後遺症，也轉介教育單位請專家輔導，目前學習狀況、情緒都還算穩定。

社會處保護科長鐘炯偉強調，母子離開受暴環境後，在娘家親友支持系統下，身心狀態逐漸安定恢復平穩，如今才有足夠的勇氣將前夫惡行公諸於世，社會處會請社工持續關懷母子，目前也正在幫婦人媒合就業中。

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