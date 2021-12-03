近2個月前因捲入貪腐弊案而辭職下台的奧地利前總理庫爾茨，昨天宣布退出政壇，辭去保守派執政黨人民黨黨魁，人民黨今天提名內政部長內哈默領導保守陣營和國家。

內哈默（Karl Nehammer）告訴記者：「我宣布，今天人民黨（OeVP）一致任命我擔任黨主席，同時也推派我為總理人選。」

10月接任總理的查倫柏（Alexander Schallenberg）昨天表示，他準備辭職，因為「總理和黨主席2職…應迅即由同一個人接任」。

現在將由奧地利總統決定是否接受內哈默的提名，以及讓他宣誓就職，但這多半只是個形式。

庫爾茨（Sebastian Kurz）昨天舉行記者會宣布，他將退出政壇，辭去國會議員及人民黨黨魁。庫爾茨剛成為新手奶爸，他宣稱目前要把重心放在家庭。

35歲的庫爾茨成為奧地利檢方大規模貪腐調查鎖定對象後，10月9日在執政盟黨綠黨的命令下宣布辭職，當時已震撼奧地利政壇。

庫爾茨2017年以僅31歲之齡帶領人民黨贏得大選，並成為全球歷來最年輕的民選政府領導人。