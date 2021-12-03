12月4日冬季新北好茶活動在坪林擴大舉辦，新北市坪林區公所特地將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天下午接力開幕，讓民眾可以感受坪林日夜不同風情。

新北市坪林區公所特地將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天下午接力開幕。（坪林區公所提供）

新北市坪林區公所特地將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天下午接力開幕。（坪林區公所提供）

「新北好茶市集」即將於12月4日下午3點在坪林盛大開幕，市集展售囊括新北好茶、特色美食、文創手作及坪林限定文青商品等，並邀請九天民俗技藝團、MOMO親子歡樂互動秀等精采表演，更推出限量200份「振興五倍券」5百元換「新北好茶券」1千元的好康加倍送，於現場更有Live表演及特色茶調酒，陪民眾度過美好週末午後。

新北市坪林區公所特地將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天下午接力開幕。（坪林區公所提供）

新北市坪林區公所特地將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天下午接力開幕。（坪林區公所提供）

坪林區長周慶珍表示，為了豐富活動內容，將坪林山水茶鄉推廣出去，今年特別運用坪林得天獨厚的山水為底蘊，以《光影舞山水》為主題，透過藝術禪風點綴坪林在地地景，12月4日在橫跨北勢溪的藍色坪林拱橋上百年首次封橋點燈，現場將備有限量600個LED祈福許願小蠟燭供民眾索取！橋上將安排典雅的茶席老師奉茶及二胡、太鼓以及女高音陳慧如博士等音樂表演，下午5點鐘由主持人帶領民眾倒數計時，點亮整個水岸。

後疫情時代，這兩個活動都很值得期待，歡迎民眾前來逛市集、品好茶、打卡拍美照，感受不一樣的坪林風情，更多活動詳情可上活動官網或坪林區公所臉書粉絲專頁查詢。

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