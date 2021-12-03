陷入債務風波的中國恒大3日晚突發公告，收到要求履行金額2.6億美元擔保義務的通知，而恒大不確定能否履行。對此，廣東省政府迅速約談中國恒大實控人許家印，派出工作組推進企業風險處置。中國人民銀行也公告，支持廣東政府措施，強調恒大狀況屬於自身經營不善，當前大陸房市已回歸常態。

人行3日晚公告，支持廣東省政府應恒大地產集團請求，向恒大地產派出工作組。人行將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

人行也強調，恒大出現出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。當前短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，大陸房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

人行指出，將繼續保持與境外市場相關監管部門的溝通，敦促境外發債企業及其股東，嚴格遵守市場紀律和規則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務問題，積極履行法定償債義務。對於企業匯出資金償付及回購境外債券的，有關部門將在現行政策框架下提供支持和便利。