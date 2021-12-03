近期滬深兩市整體呈現震盪反彈格局，A股持續反彈，目前市場在突破前期下降通道壓制後繼續走強，部分前期離場的觀望資金開始回流，市場開始偏向多頭行情，陸股強勢格局明顯。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，歲末年初跨周期調節啟動，以及經濟工作會議即將召開，市場對於穩增長、政策放鬆的預期有望繼續升溫，為跨年行情開啟視窗，在市場風險偏好持續回暖、政策放鬆預期加速升溫之下，預期陸股有望繼續震盪上行，今年跨年行情可觀察新能源和科技等相關的成長行業表現。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，大陸依2019～2021年兩年複合增速計算，預計今年第三季GDP增速將維持5.3％，但預期第四季可回升至5.6％。在資金面方面，根據預測，今年第四季，僅專項債淨發行可較去年同期多增加9000億人民幣，貨幣政策也有望長時間保持寬鬆，大陸10年期國債收益率將低位區間運行，充沛的資金活水有利陸股上攻。

就類股表現分析，葉宇真表示，近年大陸零售銷售額快速增長，與美國差距迅速縮小，大陸消費品牌的影響力正不斷提升，大陸在全球市場的標籤逐漸由「大陸製造」轉向「大陸品牌」，加上大陸人均可支配收入穩定增長，消費支出上升態勢良好，消費升級大趨勢不變，2022年有望出現恢復式增長，憑藉自身穩定的業績增速有望獲得投資者青睞。

另一方面，從過去20年的歷史統計規律來看，食品飲料、醫藥生物在第四季呈現正收益的機率更大，第四季大消費將會迎來估值修復，建議逢低布局。