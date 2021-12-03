2021年下半年中國市場最大的兩件事：能耗雙控、恆大集團事件，後者就此掀開中國房地產行業的龐大債務壓力鍋，還牽連更多同業的大問題，根據國際信評機構的觀察研究，地產行業債務事涉廣泛，且債務調整需要時間，估計2022年都難以消化。

2022年上半年，中國企業的到期境外債券總額或將增至668億美元，相對2021年上、下半年的規模分別增長35.9％和17.6％。惠譽國際信評指出，2022年上半年，中國房地產行業的到期境外債券規模，在中國企業到期境外債券總額中的比例將達45％，而且信評等級「B+」、或國際評級較低的中資房地產開發企業，在償付境外債務方面或將繼續承壓。

據估計，2022年上半年，約有三分之二低評級中資房企的到期境外債券，單是本金金額就高於2021年下半年。由於恆大集團事件爆發之後，中資房企先前發行的債券價格大量暴跌，惠譽認為，短期內上述房企的境外資本市場債務融資管道或仍將受阻。

此外，部份地方政府加大對於房企商品房預售資金的監管力度，加上購房者已推遲購房計劃或在購房選擇上愈加審慎，惠譽進一步估計，中資房企的償債能力因而受限。

與其相比，2022年上半年，地方政府融資平台的到期、或可回售之境外債券規模，或較2021年下半年的水平有所縮減。與此同時，非房地產行業其他國有企業的到期境外債券規模將有所擴大，但大部分到期債券由投資級且再融資風險較低的中央國企持有。