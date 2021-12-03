變種病毒疫情變化難測，讓今年各大公司行號的大型尾牙活動仍有不確定性，飯店餐飲業也提前佈署，規劃多種尾牙聚餐的防疫備案，新竹豐邑喜來登大飯店於即日起至明年1月28日尾牙期間，首創推出線上、線下串聯「空中尾牙」，公司行號可於飯店舉辦抽獎及表演活動，透過直播讓員工於公司同步收看、享用外送餐盒，讓辛勞的員工們安心防疫又能享受尾牙的犒賞。

「 空中尾牙」專案包含中式或西式外帶餐盒、沙拉、瓶裝果汁、500元餐飲抵用券，抵用券可兌換「喜來登鳳梨酥」一盒，或能折抵新竹喜來登「紛鳥輕食麵包坊」、「大廳酒吧」、「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」餐飲消費500元，而線上、線下串聯尾牙的活動工作人員及公司長官們可以在新竹喜來登宴會廳利用直播進行尾牙抽獎、頒獎及活動表演，員工則是一邊收看線上直播、一邊享用外送尾牙5星餐盒來共襄盛舉，尾牙預訂每位1500元。

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