近幾年美國開始對中國進行科技禁運，中國因此在幾項科技產業上出現「卡脖子」難題。而最近歐洲國家立陶宛與台灣關係熱絡，遭到中國大陸外交降級並進行包括貿易封鎖在內的一系列懲罰措施，但是現在大陸有些媒體也擔心，如果立陶宛禁止出口其全球頂尖的雷射技術，大陸可能也會再多出一項被西方科技「卡脖子」的問題。

據《觀察者網》指出，絕大部份的人都認為立陶宛是僅有不到300萬人口的「彈丸小國」，對中國肯定掀不起多大的風浪。但是它雖然小國寡民，其雷射技術與相關產業在1980年代即已躋身國際市場，並有多項產品領域處於國際領先地位。

2011年和2016年，立陶宛研發的雷射儀在國際棱鏡（Prism）光學創新評選中獲得世界最佳雷射科學與雷射設備獎，研究水準獲世界認可。目前立陶宛擁有全球10%的科學雷射儀器市佔率，其中的飛秒雷射儀更是占到全球市場的50%以上。

報導說，雷射被業界稱為「最快的刀」、「最準的尺」，高端到航太材料加工，平民如近視治療手術，都會用到飛秒雷射。該國還擁有全球雷射器技術最成熟的廠商集群，如EKSPLA、Light Conversion、Altechna等，其中最具代表性的是EKSPLA。全球頂尖的艾司摩（ASML）光刻機的雷射光源來自德國通快公司，通快的雷射組件供應商則是立陶宛的EKSPLA。

目前立陶宛製造的雷射設備及配件，已經遍及全球科研機構。如美國太空總署（NASA）、歐盟航天局、以色列的核研究中心等。統計資料顯示，全球排名前100的大學，90%以上都使用了立陶宛製造的雷射設備。

雷射產業對立陶宛非常重要，其年產值大約合台幣20~30億，佔全國GDP的0.23%，而且每年都以10%-15%的增長速度。到2025年，雷射產值將占立陶宛GDP的1%。

立陶宛自17世紀初就開始發展光學，雷射技術一直緊跟美國之後，再獲得前蘇聯的強大助力發展成完整產業群落。冷戰後立陶宛更把雷射產業定為優先發展的行業，政府對科研與企業都予以大力扶持，維爾紐斯大學、物理研究所等科研機構實力強勁。2001年維爾紐斯大學皮斯卡爾斯卡斯教授（A.P.Piskarskas）榮獲歐洲量子電子學和光學獎，這標誌著立陶宛雷射物理學家在該領域內的地位已得到歐洲物理學界的承認。

立陶宛的國內市場狹小，因此將目光瞄準海外，雷射產品90%以上都用於出口。中國很多大學、科研機構和企業都在使用立陶宛雷射企業的產品，大約佔立陶宛出口的7%。大陸超快雷射器企業奧創光子的創始人邱杭楷曾說，如果立陶宛對中國限制雷射器或核心器件出口，大陸很多大學的科研與工業生產都得停擺。

報導說，雷射是立陶宛最拿得出手的產業，但也嚴重依賴海外市場。如果卡住中國，也就主動放棄了這個全球最大的雷射器消費國，同時可能波及一年高達23億美元的貿易額。如果真的用雷射產品卡中國脖子，將迫使中國轉向其他水準接近的競爭對手，或是自主研發。而近年來大陸雷射技術有不少突破，解決卡脖子恐怕也只是時間問題。