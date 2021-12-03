女歌手丁噹出道就以高水準唱功獲得關注，更演唱多部電視劇主題曲，像是〈我愛他〉、〈手掌心〉、〈好難得〉和〈一個人不可能〉等等，被譽為「OST女王」，之後更回大陸發展，在歌唱和選秀節目都令觀眾留下深刻印象；丁噹原定在3、4號今明兩天舉辦演唱會，卻在今日凌晨臨時喊卡，因為收到「48小時健康管理」通知，歌迷紛紛湧入微博留言替她打氣。

全球受疫情籠罩，有些地區在妥善控制下，已恢復能舉辦演唱會，大陸女歌手丁噹在台灣出道，紅了之後也開始把工作重心轉往大陸，先後參加歌唱選秀節目《蒙面歌王》和《乘風破浪的姊姊》，超強唱功令觀眾留下深刻印象；丁噹原本在今明兩天要舉辦「當我們再一起」Livehouse巡迴演唱會上海站，卻在今日凌晨臨時宣布取消。

丁噹臨時收到健康管理通知，演唱會只能取消延期。(圖/ 摘自丁噹微博)

丁噹在微博轉發唱片公司相信音樂的聲明，因為丁噹居住區域出現2例密切接觸者，因此她收到通知，從12月2日晚間開始得進行48小時健康管理，演唱會不得不取消，演出只好延期，也向歌迷朋友致歉；丁噹本人很無奈，表示事發突然，「為了大家的安全，遵守疫情防疫規定」，也讓大家不要擔心，會好好照顧自己。

許多歌迷面對突如其來的消息儘管難過，但不忘安慰鼓勵丁噹，「照顧彼此」、「安全第一，要照顧好自己，我們等妳」、「沒辦法，該死的疫情，我們等妳，期待回歸」、「噹姊注意安全，我們一起防疫，下次再見」。