何志偉2年前曾在媒體面前自爆自己擔任過民進黨網軍，擁有3個帳號，天天罵國民黨，如今也被網友挖出。(圖／中天新聞)

PTT鄉民起底何志偉過去還曾跟林秉樞開心合照。(圖／PTT)

高嘉瑜遭施暴案意外衍生綠營網軍案外案，同黨立委何志偉聲援高嘉瑜，卻語出驚人嗆要關掉PTT，引發軒然大波，但隨後就被鄉民起底，何志偉不僅跟林秉樞合照，還跟李柏璋互動熱烈，更在2年前自爆自己當網軍，拿3個帳號輪流「修理」國民黨。

高嘉瑜事件遭週刊揭露後，林秉樞到處打電話找綠營大咖們求情幫腔，還找上知名網軍頭目、太陽花青年李柏璋幫忙上網帶風向，反遭鄉民起底，牽扯出網軍操盤、綠營派系鬥爭內幕。

20191205中天新聞 自爆？綠委何志偉曾任「網軍」發文IP民進黨部。

何志偉今(3日)受訪時，為高嘉瑜抱屈，並痛批林秉樞就是一隻蟑螂，頭砍掉了身體還是會動，話鋒一轉卻突然將矛頭對準PTT，嗆「我真的覺得PTT應該關掉了，真的該關了」。

何志偉言論引發鄉民強烈反彈，紛紛挖出過往行徑，包括曾與林秉樞開心合照，李柏璋帶酒店妹上課畢業的新聞也在底下留言「恭喜」，甚至在2年前卡神楊蕙如網軍事件時，還自承自己也在民進黨內當過網軍，擁有三個帳號，專門負責罵國民黨。

鄉民大罵何志偉邏輯壞死，指出過往的卡神、idcc軍團、李柏璋到近期的林瑋豐、林秉樞，每次都是民進黨網軍被抓包，卻把風向帶給PTT平台：「沒事台派自己人，有事中共同路人」、「自己就當網軍的，現在好意思出來罵」、「不敢罵李柏璋反而罵鄉民？」、「你要做的是把網軍揪出來」、「大概是網軍被抓光不爽了吧」、「滿地都是綠蟑螂好意思」、「陽信小少爺喊話了，好可怕」。