新北市議員張錦豪4日下午1時許，將在汐止區公所前廣場舉辦「汐止毛孩聖誕趴」活動，邀請民眾帶著寵物一起來參加聖誕party，現場有寵物零食試吃包、寵物領養、寵物義診、植入晶片、市集及抽獎活動等，內容相當多元豐富。

新北市議員張錦豪4日下午1時許，將在汐止區公所前廣場舉辦「汐止毛孩聖誕趴」活動。（張錦豪提供）

張錦豪表示，聖誕節將至，邀請民眾一起來共襄盛舉，支持領養不棄養，現場領養活動，動保處人員也會審核，讓毛小孩有一個安全的家，此外，無論貓、狗等寵物，現場都可以來寵物義診，把關毛小孩的健康；免費植晶片，以防毛孩走失難協尋。

值得一提，還有施打狂犬病疫苗服務，根據統計寵物一年都要打一劑狂犬病疫苗，預防狂犬病，落實全面疫苗注射才能確保大家的健康。

張錦豪說，活動於下午1點至4點，民眾攜帶寵物來須全程將毛孩繫好繩索，攜帶塑膠袋，自行把毛孩的排泄物清理乾淨，且配合防疫相關規定，量額溫、戴口罩、消毒手部。活動由汐止區公所、新北市動保處、新北市寵物商業同業公會一起舉辦。