每個人的性格都是多面性的，而且不可能只是單一存在，好比有的人表面看似高冷又冷漠，殊不知在對待自己熟悉的人時，反而很熱忱。運勢命理網站《搜狐網》指出，巨蟹座、獅子座、摩羯座的人在生活當中不善言辭，甚至看起來都是屬於那種自我封閉非常嚴重的存在，但事實上卻活得相當豁達。

▍性格內向的巨蟹座

巨蟹座的性格屬於內向的那種人，生活裡更是不擅長表達自己，以至給人一種比較孤僻的感覺。與其說他們社交能力不強，倒不如說他們在現實當中不愛熱鬧，也很難將內心敞開來給對方看，尤其在人多的場合裡，他們會表現得非常被動，而且能不去就會盡量推遲。

事實上，看似不好相處、比較孤僻的個性，其實不過是一種偽裝罷了。或者說，巨蟹座在對待人情世故的時候，往往都是比較內向，同時也是比較少話的，他們沒有那麼多要說的話，更不喜歡評價，哪怕有什麼心事，也很難會主動找人傾訴，習慣了自我消化。此外，在對待在乎或是已經認可了的人，巨蟹座卻是能夠做到熱心對待，而且非常熱心腸。

▍嫉妒心比較強的獅子座

獅子座的嫉妒心是因為他們需要在面子上達到某種平衡，於是這樣的嫉妒心表現，更像是一種自我防禦。另外，這類人通常都是性情中人，凡事都喜歡隨心而動，不會在意別人的評價，更不會輕易地隨波逐流，以至於在更多的時候，直來直去的個性倒是讓人覺得不會說話。但是凡認為是對的事，獅子座是完全可以做到堅持下去，而且一定會去做。

哪怕遭受了誤會，自己也會自我封閉的情況下，這類人不是說真的認輸了，而是他們早已看透，甚至再也不會輕易地信任對方。也就是在這麼一種情況下，我們可以斷定獅子座心灰意冷了，這時他們才會收回自己的熱忱，從而甘願做一個不苟言笑，甚至是冷漠的人。因為在這種時候，他們早已看得太透。

▍高冷的摩羯座

摩羯是非常高冷，也是比較現實的一類人，他們很有主見，很有城府，因此在一些人看來，摩羯的不善言辭給人一種居高臨下的感覺。但事實上，我們也完全可以明白，其實他們也不過是在自我偽裝，他們的個性之所以如此低調且嚴肅，很大程度上是因為他們活得豁達，才會故作一副封閉的模樣。

摩羯習慣了用高冷來處理一些比較複雜的關係，然後喜歡躲在角落裡琢磨事情，即便是在人群當中，它們也是非常安靜的。反正懂他們的人都習慣了這樣的性格，也就見怪不怪了。其實骨子裡的摩羯，是個非常熱心腸，同時也是很溫柔，甚至是特別善良、溫柔可愛的，尤其在跟人相處的時候，他們通常都會表現出一副真誠友好的一面。