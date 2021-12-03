全球晶片荒讓世界各國意識到晶片的重要性，自疫情以來半導體廠受惠需求高漲、供需失調，獲利表現屢繳佳績，根據TrendForce報告顯示，晶圓代工龍頭台積電第三季市占53.1%，月增2個百分點，穩居全球龍頭的寶座，且和三星的差距持續擴大，位居第二的三星則較前一季小幅下滑，月減0.2%。

研調機構集邦科技（TrendForce）3日發布報告顯示，台灣晶圓雙雄台積電Q3營收148.8億美元，季增幅11.9%，全球市占率自Q2的52.9%，上升至53.1%，穩居全球第一；而聯電Q3營收為20.4億美元，季增幅12.2%，市占率月增1個百分點，為7.3%，排名維持第三。

而僅次台積電的三星Q3營收為48.1億美元，季增幅11%，不過其全球晶圓代工市占率從Q2的17.3%，月減2個百分點，來到17.1%，和龍頭廠台積電的差距擴大。

報告稱，展望第四季，各大晶圓代工廠為因應晶片需求，紛紛開展各項產能擴充、建新廠的計畫，然今年所開出的產能大多在開出就被預訂完，而建新廠仍需時間，晶片短缺將會持續，受惠物聯網、5G等需求仍強勁，料第四季前10大晶圓代工廠將維持成長趨勢。