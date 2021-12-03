陷入債務風波的中國恒大3日晚突發公告，收到要求履行金額2.6億美元擔保義務的通知，而恒大不確定能否履行。對此，不但廣東省向恒大派出工作組，大陸金融監管部門一行兩會在3日晚全數出聲，批評恒大經營不善，並強調僅屬於個案。

中國人民銀行3日晚批評，恒大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。強調短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

證監會同樣強調，恒大集團經營管理不善、盲目多元化擴張，最終導致風險暴發，屬於個案風險。當前大陸房地產行業總體保持健康發展，大多數房地產企業堅守主業、經營穩健。目前大陸A股市場運行總體平穩，韌性較強、活躍度較高，交易所債券市場違約率保持在1％左右的較低水平，涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康，恒大集團風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。

銀保監會則表示，恒大一筆境外債券未能履行擔保義務，這是市場經濟中的個案現象。恒大集團全部債務中金融債務占比約三分之一，結構比較分散，其金融投資數額很小。因此，這不會對大陸銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。