屬於宜蘭礁溪的年度盛事「冬戀蘭陽溫泉季」今（3日）開跑，晶華國際酒店集團旗下飯店Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅紛紛響應活動，即日起至明年12月15日推出「2021年冬戀蘭陽溫泉季」住房優惠，官網訂房獨享9折優惠再加碼獨家好禮，拚一波溫泉季節商機。

「2021冬戀蘭陽溫泉季」登場，並安排小踩街活動。（宜蘭縣政府提供）

「2021冬戀蘭陽溫泉季」連續10天精彩登場，捷絲旅宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅緊鄰活動會場優勢，周邊湯圍溝公園、溫泉路及健康路口燈飾裝置繽紛燦爛，其中高達9公尺手拿台灣好湯金泉獎杯的大巨人亮相，旅人浪漫美拍打卡。

鄰近的捷絲旅宜蘭礁溪館趁勢推出「2021冬戀蘭陽溫泉季」住房專案，日式溫泉雙人房每晚最低3230元起，加贈暖心伴手禮捷絲旅筷睡禮盒組，內含瓷碗及筷子各2組，日常食器首選，實用性十足，每房限贈1組，限量贈送。講究輕奢的礁溪晶泉丰旅則推出「2021冬戀蘭陽溫泉季」，溫泉雅緻雙人客房每晚最低5346元起，包含翌日三燔輕日式早餐，每房加贈日本熱門資生堂ELIXIR怡麗絲輕旅行保養組，每房1份，同樣限量送完為止。

專案還貼心供房客2021冬戀蘭陽溫泉季活動攻略下載，能參與踩街嘉年華、溫泉美食旅展、歡樂小踩街、及壓軸冬戀情人音樂會，知名歌手告五人、壞特、Matzka、G.O.F女團等也將登台演出。