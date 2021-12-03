民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發全台關注。前民進黨立委郭正亮也踢爆，林秉樞事如何打進民進黨的圈子的。

郭正亮2日在《新聞大白話》爆料表示，新系有一家公關公司，XX公關，林秉樞跟其中一個經理非常熟，新系很多活動都是他(經理)辦的，所以他(經理)就帶他(林秉樞)進場，因為大家都認識那位經理。

這家公關是新潮流政治人物投資的，就是協助大家做政治公關，譬如競選活動、做文宣，長期做。因為很多場他都帶他一起來，所以大家就認識。當然他還有別的能力啦，後來聽說有個大老很欣賞他。

另外，郭正亮１日上《中天》政論節目《正常發揮》也指出，林秉樞跟新潮流系關係很好，而高嘉瑜過去又被新潮流整的很厲害，高嘉瑜可能是想基於化解和新系雙方一些非必要矛盾，且對自己事業有幫助，又有一些文采的考量下，才在一起。

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