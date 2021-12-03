軍事新聞網站「Breaking Defense」3日報導，首枚美國最新版本B61 Mod 12戰術核彈的生產已完成，預計2022年5月開始全面量產。該型核武將取代多種現役的舊款B61炸彈，並能由B-2轟炸機，以及F-15、F-16、F-35等戰術戰機攜帶。

美國能源部（DOE）國家核子安全局（NNSA）2日在聲明稿中表示，於進行超過9年的設計、開發、認證和生產作業後，已於11月23日完成首枚B61 Mod 12核彈延壽計畫（LEP），並預計2022年5月開始全面量產、2026財年完成。根據該部門文件，B61 Mod 12的計畫總成本約為84億美元（約新台幣2327.7億元）。

美國能源部負責核子安全事務的副部長盧比（Jill Hruby）表示，由於B61 Mod 12的準確度增加，使其在使用時能夠調低當量，且不會改變其軍事定位。根據聲明稿，目前美軍核武庫存中包含Mod 3、Mod 4、Mod 7、Mod 11等4種舊款B61，而B61 Mod 12將取代前三者。

「Breaking Defense」指出，這代表美國已於6個月內獲得第2款新核武，因為UGM-133A三叉戟2型（Trident II，即三叉戟D5）潛射彈道飛彈的新型W88 ALT 370核彈頭先前才於7月1日開始量產。另外，美國空軍與海軍巡弋飛彈用的W80 Mod 4核彈頭預計2025財年量產，LGM-30義勇兵3型（Minuteman III）陸基洲際彈道飛彈用的W87 Mod 1則預計2030財年量產。

B61是美國最主要的戰術核武，不僅由美軍自身搭載，比利時、德國、義大利、荷蘭、土耳其等未研發核武的北約（NATO）盟國，也能在「核武共享」（Nuclear Sharing）政策之下以本國戰機使用。