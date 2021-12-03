美國11月就業數據遠遜預期，失業率則連6個月下降，11月降至4.2%，創下疫後新低，幾乎回到疫情前的水準，道瓊工業指數開漲逾50點，一度漲逾百點後狹幅震盪，那指跌約0.3%，中概股滴滴則重挫約10%。

截至台北時間22點48分，道瓊工業指數上漲55.5點（或0.16%），暫報34695.29點；那斯達克指數下跌41.58點（或0.27%），暫報15339.74點；標普500指數上漲8.18點（或0.18%），暫報4585.28點；費城半導體指數上漲54.92點（或1.44%），暫報3865.73點。

5大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉下跌16.23美元（或1.50%），暫報1068.37美元；台積電ADR下跌1.07美元（或0.88%），暫報120.63美元；聯電ADR上漲0.11美元（或0.91%），暫報12.26美元。

美國11月非農就業數據新增21萬，遠遜於市場預期55萬，且也低於前值修正後的54.6萬；其中，私營企業新增23.5萬，遠遜預期53.6萬，製造業職位新增3.1萬，稍遜預期4.5萬。

另外，失業率則連續6個月下降，11月降至4.2%，優於預期4.5%及前值4.6%，再創疫後新低，幾近回到疫情前水準。