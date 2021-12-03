港星何美鈿因在《笑傲江湖》中飾演小尼姑「儀琳」，甜美溫柔形象深植人心，讓她獲封「最美小師妹」，不過向來清純可愛的她，2007年和吳彥祖在電影《門徒》上演激情戲，難得破尺度的演出，讓人印象深刻，但之後就淡出演藝圈，如今46歲的她，依舊保養得宜，歲月似乎沒在她身上留下痕跡，令人驚艷不已。

2日是何美鈿46歲生日，她也在微博曬出捧著蛋糕的近照，只見她外貌幾乎和年輕時沒太大變化，依舊保持甜美可人模樣，讓網友都相當驚豔，紛紛留言祝她生日快樂。

何美鈿46歲生日凍齡外貌驚艷粉絲。(圖／翻攝自何美鈿微博)

何美鈿代表作有《笑傲江湖》、《少年英雄方世玉》、《天龍八部》等，清純甜美形象，讓觀眾留下深刻印象，不過1997年拍完《天龍八部》、和TVB合約到期後，就轉往大陸發展。

何美鈿和吳彥祖在泳池上演激情戲。(圖／翻攝自新浪娛樂、影片截圖)

2007年何美鈿難得回香港參演電影《門徒》，和吳彥祖在泳池上演激情戲，當時吳彥祖受訪坦言拍攝時「有反應」，不過她在電影上映後，就淡出幕前，之後偶爾有客串演出，現定居大陸的她，常四處遊玩，不時也會相約昔日好友聚會，生活過得相當自在。