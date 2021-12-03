儘管石油輸出國家組織與其盟國（OPEC+）在周四（2日）例會決議按現行計畫明年一月繼續增產，不過它也強調若疫情升高導致石油需求崩跌，將會迅速對政策作出調整。受到這項消息激勵，國際油價周五（3日）反彈近3％。

布蘭特原油期貨價格周五盤中上漲2.7％到每桶71.58美元、美國西德州期油也走高2.6％到68.23美元。

一周來布蘭特油價料將走低約1.7％，將為連續第6周收黑，創下2018年11月來最長跌勢。西德州油價在過去連5周走低後，這周走勢已出現持穩。

OPEC+周四召開會議，雖然Omicron新變異株的出現，使得全球疫情再度生變，但預期石油需求增加前景應該不受影響，會員國仍舊決議將自明年1月後繼續維持每日增產40萬桶的原油計畫。

不過該組織在同時也強調，一旦全球疫情惡化，導致油價大幅暴跌，它將視市場狀況變動立即開會，並快速調整產能計畫。

倫敦PVM石油協會指出，OPEC+決定持續增產，可視為是它對短期需求前景的信心投票，這也代表該組織押注Omicron來襲，不至於對石油需求造成長期影響。

然而這些產油國依然對政策調整敞開大門，指稱若有必要，將在明年1月4日的下次例會前再度集會商討政策，以因應油市最新發展。

德國商銀分析師費許（Carsten Fritsch）認為，從布蘭特油價重回每桶71美元以上，反映市場對於OPEC+的機動性作法給予正面肯定。

JP摩根也表示，從國際油價迅速回彈，凸顯先前市場對於Omicron可能反應過度，因為截至目前，沒有跡象顯示全球石油需求由於該病毒而有轉趨疲弱的跡象。

先前拜登政府迫於高通膨與高油價壓力，曾要求OPEC+擴大增產，但卻遭到拒絕。美國因此結合數個國家在上周釋出戰備儲油，企圖遏止油價攀高，不過對於阻升油價卻效果不大，反是新發現的Omicron病毒快速擴散多國，導致國際油價光是上周五（26日）一天，就狂瀉逾10％。