美國聯邦貿易委員會(FTC)2日以反壟斷為由，對輝達以400億美元收購安謀案提起行政訴訟。這項發展也反映在拜登政府主政下，FTC對於打擊企業反壟斷行為將轉趨積極。

由於市場早預期該收購案在面臨主管機關的挑戰，可能將出現破局，因此輝達股價2日不跌反漲，收高2.2％到321.26美元。

然而自輝達去年9月宣布將以現金加股票方式收購同業安謀後，股價就不斷狂飆，目前輝達市值約在750億美元。

FTC在向行政法庭提起的訴訟中，指稱這起交易將使輝達不當控制計算技術和設計，使得需要利用這些技術與設計來研發自己晶片的競爭對手屈居不利地位。

它還補充，如果該交易案獲得核准，合併後的公司恐將扼殺下一代技術，包括用於運算數據中心和汽車駕駛輔助系統的科技等。

針對FTC的提訴，輝達在聲明中表示，若與安謀的合併案能順利進行，「我們將持續努力向外界顯示，這起交易將有助於整個產業與促進更多競爭。」

各由兩名民主黨與共和黨人組成的FTC，日前以4比0票數無異議通過對這起合併案提訴。行政法官預定將在2022年8月對此案進行判決。

然而這已不是FTC第一次介入大型晶片案的併購。它在2018年曾以國安為由阻止晶片商博通以1170億美元收購高通。之後高通提議用440億美元併購恩智浦一案，則是因中國政府不願放行，最後在同一年也宣告破局。

輝達併購安謀是迄今半導體晶片設計產業最大的併購案，因此除了美國外，包括英國與歐盟主管機關也對此併購案展開調查。總部位於英國劍橋的安謀隸屬日本軟銀集團，後者約在5年前以320億美元買下安謀。

今年全球晶片出現嚴重短缺危機，導致多項產業已深受重創，這也促使歐美國家正積極強化它們對半導體技術的控制。美國、中國與歐盟更矢言將斥鉅資支持本土晶片業的製造與研發。