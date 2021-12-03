亞馬遜網路服務公司（AWS）香港暨台灣區總經理王定愷，3日與逢甲大學校長李秉乾共同見證下，逢甲雲創學院正式成為AWS培訓合作夥伴，躍居大中華地區第一所學校機構培訓單位，這不僅逢甲在推動雲端人才培育與推動的重要里程碑，也成為逢甲歡慶一甲子的賀禮。

AWS香港暨台灣區總經理王定愷，相當肯定逢甲在人才培育與教學方式的創新，除將AWS Educate/Academy學習資源融入教學外，更從校園延伸到產業及中部地區的雲端人才培育。其中，2021年3月底與台中市政府三方共同啟動的雲端人才培育合作計畫，在疫情期間，更是善盡大學社會責任。

尤其，辦理全國首場雲端職業證書挑戰賽，從中部地區帶動全國大專校院與高中職端學生在AWS Educate平台上，自主學習，共有195所學校參與共同在線上完成2010門課程；從University AWSome Day、AWS GameDay，到AWS DeepRacer，很多的首場活動幾乎都是在逢甲展開。

基於產業雲端人才的需求，王定愷說，很開心在逢甲60周年，能與逢甲共同宣布逢甲雲創學院，成為AWS的培訓合作夥伴，共同啟動更多元，且專業的雲端人才培育課程，恭喜逢甲更可預見共創雲端人才的培育，可無縫接軌產業。

李秉乾強調，該校一直以來致力於高等教育創新與轉型，剛滿周歲的逢甲雲創學院，成立於疫情發生的2020年，雖面對疫情帶來教育及學習的衝擊挑戰，但雲創學院充分發揮雲端跨越時區及地域限制的特性，「鏈結」國際雲端大廠的學習資源，充實教學能量，從逢甲校園將觸角延伸，落實在地教學創新，培養能夠參與產業升級轉型和社會轉型的創新人才。

李秉乾也感謝AWS對逢甲大學在人才培育上的肯定，很榮幸有成為AWS在大中華地區第一家由學校機構申請成立的培訓單位，預期在雲端產業領導地位的AWS專業支持下，讓逢甲在建構大學社會責任的生態圈過程中，更具國際觀且多元的創新作為。