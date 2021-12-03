新北地檢署指揮板橋警分局偵辦高嘉瑜遭林秉樞傷害、妨害秘密等案，據了解，警方到場查扣到高嘉瑜的手寫自白書，自白書內容指控前男友小馬（馬文鈺）長期詐領助理費，現自白書部分內容曝光。

新北地檢署指揮板橋警分局偵辦高嘉瑜遭林秉樞傷害、妨害秘密等案，今（3）日凌晨2時許，檢方指示警方至板橋馥都飯店搜索，尋找高嘉瑜所稱的「白色豆腐頭」，但並未發現。據了解，警方在場查扣到高嘉瑜的自白書、高嘉瑜前男友馬文鈺在靈堂被收走的數張傳單、林秉樞母親訃文等。

警方今二度搜索，並未查扣到高嘉瑜所稱的「白色豆腐頭」隨身碟，但警方在場找出高嘉瑜自白書、馬文鈺在北市二殯被收走的8張傳單等，均已查扣送交檢方。

據了解，警方到場查扣到高嘉瑜的手寫自白書，自白書內容指控前男友小馬（馬文鈺）長期詐領助理費。不過，檢方不願證實，僅表示第二次搜索確實有找到一些證物。

而根據《關鍵時刻》3日晚間報導，高嘉瑜在自白書寫道，「馬文鈺都沒有來上班，我浪費納稅人公帑，所以這是犯罪行為，我非常後悔。高嘉瑜2021.11」。

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