東京奧運羽球男雙金牌組合王齊麟、李洋，今天在羽球年終賽靠著世界排名第1的印尼組合幫忙以2比1擊敗丹麥組合，也讓台灣組合以分組第2之姿晉級，也是兩人連續3屆闖進4強。

總獎金150萬美元（約新台幣4154萬元）的世界羽球巡迴賽年終總決賽，今年在印尼度假勝地峇里島舉行，僅本季世界巡迴賽單、雙打積分排名前8的好手才可獲邀參賽。

年終賽預賽分兩組進行循環賽，取分組前2晉級4強，而王齊麟與李洋的「麟洋配」分屬男雙A組，不料同組的印度組合謝提（Chirag Shetty）與蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）昨天臨時宣布退賽，因此戰況也變成3搶2的局面。

「麟洋配」首役以0比2不敵印尼的蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）與吉地安（Marcus Fernaldi Gideon），所幸昨天兩人以2比0輕取丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）勝場開胡，戰績取得1勝1負。

依照賽程「麟洋配」今晚原預定與印度組合交手，不過對手退賽後台灣組合也獲得1天休兵，晉級與否則端視印尼與丹麥之戰結果。

印尼組合晚間以2比1拿下丹麥組合，戰績以2戰全勝登頂，而落敗的丹麥組合2戰皆負排名第3，「麟洋配」也晉級4強，持續朝衛冕之路邁進。（編輯：郭諭儒）1101203