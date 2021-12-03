《盧秀芳辣晚報》

民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞施暴，後續爆出綠營網軍在背後抹黑、帶風向等行為。中天新聞針對「高嘉瑜被家暴，扯出綠營網軍恐嚇、威脅、帶風向，你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選，「我的天！打女人也要網軍操作」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》3日派出記者辮子妹針對「高嘉瑜被家暴，扯出綠營網軍恐嚇、威脅、帶風向，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：1.我的天！打女人也要網軍操作；2.真恐怖！綠營網軍這素質；3.檢調呢？網軍肥滋滋，金流拜託查一下；4.沉淪中！台灣還在網軍治國…；5.啥網軍?!我山頂洞人不上。

該街訪民調，結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中12人選擇選項1；2人選擇選項2；2人選擇選項3；2人選擇選項4；2人選擇選項5。

一位男子表示，「不管是誰、不管是哪一方，用網軍操作，我就覺得是不對的，不要臉呀。不管是哪一方，我都覺得很不要臉。」一名女子則表示，「現在最恐怖的是網軍，是非不分。」還有一名男子認為，「網軍就是會亂帶風向、亂造謠言呀，把不正確的東西講成正確的。」

一位正妹表示，「網路霸凌，不應該躲在鍵盤後面，敲打鍵盤，然後被霸凌那個人就會活不下去呀。」一名女子則直言，「網軍本來就是收錢辦事，真的不意外。」還有一位年輕帥哥認為，「大家要有獨立思考的能力。他隨便一個人，他沒有表明身分，隨便留幾句話，就能去影響這整個氛圍。我覺得就是此風不可長。」

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

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