《論文門開箱》

資深媒體人彭文正因指控總統蔡英文的博士論文造假，遭檢方依加重誹謗等罪起訴，由於彭文正在美國未回台，承審法官裁定不經拘提予以通緝。民進黨台北市議員王世堅昨表示，他非常渴望彭文正能回台把事情處理清楚，因為自己很懷念他，彭文正是非常正直，非常好的一個人；如果他有疑慮，自己願意一直陪著他面對審判。彭文正3日在中天新聞回應說，王世堅是一個重情重義的人，他也相信他講的話一定會做到。他強調，若要回去台灣隨時會回去，只是若回去台灣，在論文門上就做不了事，所以他要考慮孰輕孰重。

彭文正3日在中天新聞《論文門開箱》節目表示，非常謝謝阿堅兄，他很能了解，阿堅是一個重情重義、兩肋插刀的人。當他從節目出來時，那時在民進黨內是黑到不行，很多人根本不接他電話，見了面也不打招呼，只怕沾到他會在民進黨內黑掉。但王世堅卻無所謂。上他的節目挺他 ，還出錢出力挺他，讓他很感動。

彭文正透露，當時他在民視節目的班底同一天被資遣，後來大家就一起創業，剛出來創業什麼都沒有，王世堅就包了一個大紅包給他，他當然不拿，王世堅後來請他吃飯，並把紅包給了他的小孩說「這是給你的小孩的獎學金」，他推不掉，想說下次王世堅選舉時就再斗內給他就好了。

彭文正表示，王世堅是一個重情重義的人，他也相信他講的話一定會做到，像跳海就跳了，所以他相信，他如果回台灣，王世堅一定會到機場接他，看他有沒有被刑求之類的。他也謝謝阿堅，他要回去台灣隨時會回去，只是他想，若回去台灣短暫時間，在論文門上就做不了事，所以他要考慮孰輕孰重。