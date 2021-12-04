「酒窩美女」張庭是演藝圈著名美魔女，51歲的她，一張高顏值和纖細身材，實在凍齡到不科學，演員出身的張庭，17歲被星探相中，拍洗髮精廣告後爆紅，便開啟張庭的演藝之路，不過張庭在事業當紅之際，和丈夫林瑞陽轉行經商，夫妻累積千億身家，再創人生新高峰。

張庭在17歲被星探相中，拍洗髮精廣告後爆紅，張庭剛出道時模樣清秀，不只擁招牌酒窩，一雙圓滾滾大眼睛和挺鼻，精緻顏值讓她馬上擁高知名度，張庭接著更以電視劇《花系列》廣為人知，尤其是在《太陽花》飾演苦情「汪子亮」（亮亮）一角，讓她嘗到爆紅滋味，張庭詮釋看似樂觀開朗的亮亮，但內心其實非常缺乏安全感，亮亮接連面對媽媽發瘋、弟弟精神不穩，婚姻又遭婆婆百般刁難，張庭演活楚楚可憐的汪子亮，該劇不只讓她人氣夯爆，更成為張庭的代表作。

張庭以《花系列》打開知名度。（圖／本報系資料照片）

張庭戲路不設限，她除了演文靜、可憐的小家碧玉之外，沒有女神包袱的張庭，不避諱搞笑、扮醜，也讓張庭被受封是「女周星馳」，她接連以《戲說乾隆》、《軍官與淑女》與《包青天》等戲迅速走紅，尤其張庭在2001年演出陸劇《穿越時空的愛戀》大玩穿越戲碼，開啟她在大陸的高人氣，之後在陸劇《聊齋之花姑子》、《鐵齒銅牙紀曉嵐III》等都可以看到張庭挑大樑演出，張庭2014年則在古裝劇《武媚娘傳奇》中視演反派「韋貴妃」，更是再創她一波事業高峰。

張庭不只演藝事業亮眼，婚姻也讓人稱羨，張庭與「瓊瑤小生」林瑞陽情牽20年，小倆口婚後育有一對子女，家庭幸福美滿，演員出身的張庭和林瑞陽近年則轉往在大陸從商，夫妻跨足科技保養品產業，創立品牌「TST庭秘密」，夫妻從商大成功，還被傳身家高達千億台幣。

張庭和林瑞陽不只是模範夫妻，也是事業好夥伴。（圖／本報系資料照片）

面對身家問題，林瑞陽表示，他說不在乎數字，只在乎能幫助多少人，而在2017年時，張庭、林瑞陽旗下經銷商達118萬人，每個月發出約12、13億元的薪水，數字高到讓人咋舌，夫妻也因應直播帶貨熱潮，張庭親自上陣，創下一晚10億台幣的超狂業績，還被封為「帶貨一姐」。

張庭與林瑞陽兼顧模範夫妻和事業夥伴，林瑞陽也不吝嗇放閃：「欠張庭一個婚禮」，心疼愛妻生了一對子女，卻沒穿過白紗，不過張庭倒是不在意，表示自己不是重形式的人，透露她光想到要穿禮服就覺得麻煩「生活比過節重要，我不覺得他虧欠我」。

眼前的張庭有美滿家庭和事業，但她人生路也並非都順利，林瑞陽和前妻曾哲貞也育有一子一女，林瑞陽的兩段婚姻路曾鬧得風風雨雨，而一路走來張庭和林瑞陽都平心面對，幸福和成功背後，也常藏著外人看不到的心酸和付出。