《彭博》報導，蘋果（Apple）正加速開發電動車Apple Car，目標要在2025年問世！

蘋果從未發布任何公開資訊，但它投入造車的傳聞不曾消失。加州機動車輛管理局資料顯示，蘋果現有69輛Lexus SUV，作為處理器和自駕測試車隊，民眾還曾目擊他們開在加州路上。

Apple Car被描述為蘋果的「下一個明星產品」，若成真，按照軟體、硬體與服務三位一體的劇本，能比其他競爭對手提供更好的垂直整合，為汽車產業帶來顛覆性影響。

目前外媒揭露哪些已知資訊？大家也好奇，究竟，蘋果為何要另闢戰場？

Apple Car長怎樣？

全自駕車，跟方向盤和腳踏板說再見

蘋果的野心，不只是打入電動車市場，它瞄準的，是該產業的「聖杯」——全自動駕駛電動車，沒有方向盤、腳踏板，完全不需要人為介入。

公司討論出的一個可能性，是類似美國新創電動車廠Canoo的Lifestyle Vehicle車型，乘客坐在環形後座面對面聊天，車子自己會幫你開。在車內中央，也有類似iPad大螢幕的資訊娛樂系統，全程提供服務，並與蘋果自有的設備與服務相結合。

不過，就連當前的王者特斯拉，或Alphabet公司（Google母公司）旗下的Waymo，都難以達到如此境界，蘋果希望創造比他們還安全的電動車，絕非易事。工程師正在設計備用系統，防止自駕系統故障，或轉讓乘客接手。

此外，Apple Car的處理器晶片，由負責M1 Mac系列和iPhone等裝置的Apple Silicon團隊設計，《彭博》稱這是迄今公司內部最先進的零件，將能處理自駕的大量AI運算需求，不過運作過程會發熱，仍需內部冷卻系統予以控溫；至於車用LiDAR（光達）感測器，據傳蘋果已與四家廠商會談，要求更小、便宜、且比現在更容易大量製造的LiDAR系統。

在充電方面，預期會跟進特斯拉、福特、現代、通用汽車等廠牌一致採用的CCS（Combined Charging System）規格，有利車輛普及市場。根據MacRumors，蘋果正在設計新的電池技術，不只大幅降低電池成本，還增加續航里程。更小的包裝內，有更多活性材料。

可能合作夥伴？

現代、鴻海、立凱電、LG

由於蘋果沒有造車經驗，因此勢必需要合作夥伴。今年初（2021），傳出它與現代集團旗下的起亞（Kia）汽車合作Apple Car，Kia已獲得蘋果36億美元投資，並計畫在美國喬治亞州的車廠生產。但，2月Kia卻公開聲明未與蘋果進行自駕車合作，外界推測是因Kia口風不緊，惹惱蘋果。

不過，一些韓媒仍樂觀預測，雙方合作關係很有可能會繼續。蘋果分析師郭明錤曾指出，現代的電動車專用模組底盤E-GMP，可能會為Apple Car提供基礎。

台灣企業也有望列入合作名單中。據報導，蘋果曾找上中國兩大電池供應商——比亞迪和寧德時代，但他們拒絕在美國設廠，協商因此破局，這也讓蘋果的目光轉向願意到美設廠的台灣鴻海和立凱電，最終可能為Apple Car製造電池。

另外，蘋果今年也派Apple Car團隊員工到訪南韓，與LG、SK集團會面，討論合作可能性，還有意在南韓尋找磷酸鐵鋰電池（LFP）製造廠商。4月，韓媒報導LG和麥格納（Magna International）的合資公司LG Magna e-Powertrain，就快要與蘋果談成Apple Car合約。

開發團隊多次變動

現由Apple Watch負責人領導，積極網羅人才

Apple Car計畫又被稱為「泰坦」（Titan），自2014年展開。然而，關注蘋果新聞的網站MacRumors指出，由於內部員工與領導層多次變動、衝突，歷經了風風雨雨，9月原負責人菲爾德（Doug Field）跳槽福特後，現由蘋果的技術副總裁兼Apple Watch負責人林奇（Kevin Lynch）帶領團隊。

林奇接手後，喊出了全自駕的遠大目標，近幾周更積極招攬人才，包含特斯拉自駕軟體Autopilot前工程主任摩爾（Christopher Moore）、富豪汽車（Volvo）的控溫系統專家、德國戴姆勒卡車（Daimler Truck）的經理、卡爾瑪汽車（Karma Automotive）的電池系統工程師、通用汽車（General Motors）的感測工程師、Joyson Safety Systems的自駕安全工程師...等。

對此，維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）樂觀看待，認為推出Apple Car只是時間問題，跟是否可行無關，2025年亮相有可能；郭明錤則說，若延後到2028年，他也不會意外。

蘋果要造車，一出手就要頂規

蘋果對汽車的興趣，可以回溯到iPhone之前。當時，高層已經討論過造車計畫，2010年，賈伯斯（Steve Jobs）甚至與一款輕量、平價的V-Vehicle車型的製造商見面，但後來蘋果還是選擇全力開發iPhone。早期公司董事會成員德雷克斯勒（Mickey Drexler）也說，「如果賈伯斯還活者，他一定會想設計一輛iCar。我覺得車子給了很棒的設計機會。」

除此之外，從iPhone和Apple Watch的推出思維，不難看出蘋果的野心：一出手，就要最好。它不只想造出另一台更好的車，更要重新定義我們所說的「汽車」，如同iPhone徹底顛覆了人類的「手機」。

2013年，庫克（Tim Cook）被問到Google眼鏡，他幾乎不屑一顧，但回應，「手腕才有趣，因為手腕才自然；要讓產品可行，首先要說服人們這個東西夠讚，他們才會想戴上它。」一年多後，Apple Watch就問世了。

2018年以來，由於越來越嚴格的碳排標準、共享汽車興起、市場整體飽和...，導致全球汽車銷量不斷下滑，特斯拉的出現，改變了全球車市樣貌與遊戲規則，不過，即便是它最高級的自駕系統，也無法完全捨棄駕駛，特斯拉幾乎重新定義了汽車，但，還不是頂規。

或許，未來5年，我們告訴車子目的地後，就能舒服坐下，看電影、睡覺補眠...好好享受旅程，就跟從前一樣，沒有人能想像，人人口袋裡都放有一台小裝置，它甚至主導你我的日常生活。如果Apple Car能賣的跟iPhone一樣好，那全自駕，就不僅是夢想而已。