先前我曾一再提醒讀者，近期持續在高檔震盪的股市隨時有機會拉回，並未轉入空頭，如果要進場的話，可以趁短暫利空的消息衝擊，逢低承接是最佳良策。

最近全台房市一片強強滾，除了預期通膨及低利的環境，剛性需求及台積電往中南部設廠，帶動一大波房價反撲。股市與房市熱鬧的氣氛，已經成為老百姓的熱門話題。

南非新變種病毒的擴散也許是造成全球股市波動加大的近因。不過假如屬實，只要歐美國家開始施打第3劑疫苗，且口服藥問世，疫情再擴大的機率不是很高。假若變種病毒擴散狀況不嚴重，報復性反彈就會在12月啟動。

我會建議，如果這波看回不回的行情有明顯拉回，投資人應該把握機會介入，獲取明年第一季的高點新春行情。

疫情後產業重新洗牌，新舊經濟也是大幅調整轉換，很多行業式微，但也相對崛起很多新興產業及市場。這種大破大立的景況，無論是上班族、老闆、專業經理人，乃至創業者及投資者都需要快速改變心態，甩掉舊包袱，迎向新的機會之窗，才有可能成為新的贏家。

投資思維也是如此，我幾年前一直建議的美股NVDA（輝達）或是AMD（超微半導體）都漲了好多倍，而且看起來還沒有漲完，MSF（微軟）也是如此。不要一直想著市場是否會走入大空頭，只要市場上有很多人存在疑慮和風險，真正的大衰退就不會那麼快到來。加上通膨蠢蠢欲動，沒有跟上股市的話，資產會變相縮水。老話一句，股市機會仍然大有可為！

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

※中時新聞網提醒您：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。