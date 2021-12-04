這家AI新創由台積電研發工程師創立，成軍4年，4度拿下CES創新大獎；根據《財訊》報導，最快在2022年，搭載由其開發AI技術的車款就會正式上路，麥迪創有什麼能耐？

兩位台積電前研發工程師、一位財務專家，共同創立一家專注在汽車領域邊緣運算與創新AI（人工智慧）技術方案的新創公司，為什麼可以連續4年拿下CES（消費性電子展）世界級創新大獎，並且贏得歐洲、中國及日本車廠的青睞？

《財訊》分析，故事要從2011年說起，當時在台積電擔任研發工程師的江昱嫺、黃慕真聚在一起吃飯時，討論到：「如果繼續留在台積電的話，每個人的貢獻有局限性；出來闖的話，可以對這個世界發揮更大的貢獻。」於是，兩人的創業想法，在遇到賴政彥後，就在3個人的內心開始萌芽。

《財訊》報導指出，台大電機畢業的江昱嫺離開台積電後，遠赴德州大學奧斯丁分校的人工智能實驗室，全球知名AI大師Peter Stone門下，學習AI的技術理論與研究。回國後，江昱嫺、黃慕真及賴政彥，便在2017年共同創立麥迪創科技（以下簡稱麥迪創）。2021年11月，這家新創公司已經4度奪下CES創新大獎，不僅如此，首輛搭載麥迪創AI技術的中國汽車品牌車款，最快也將於2022年正式上路。

AI應用車款 明年上路

「在2017年創業之前，就預期汽車未來會有一個產業變革的大機會，也讓我們積極朝這方面去鑽研。」麥迪創董事長暨執行長江昱嫺清楚道出麥迪創一開始創業，就鎖定汽車領域的AI技術的背後關鍵，因為汽車的年產值是手機的十倍大。

根據《財訊》報導，一開始，麥迪創透過AI開發出ADAS（先進駕駛輔助系統）技術，可以偵測駕駛是不是疲勞、不專心等，避免駕駛過程不當的行為造成判斷力失準，導致車禍發生。「麥迪創經過研究分析，只要觀察駕駛的臉部特徵，如眨眼的速率等，就可以分析出駕駛的表現是否異常。」麥迪創技術長黃慕真指出，通常麥迪創開發的ADAS技術會有一個AI預先訓練的過程，會自我訓練判斷出駕駛異常的表現。

《財訊》報導指出，正常人從發生緊急事故到做出反應的時間通常只有0.4秒，若分心狀態下，會延長至0.9秒，在時速120公里之下，等於是已經開了16公尺，這可能就是引發車禍的關鍵。

甚至，為了讓導航更進階，麥迪創也開發一款3D AR HUD（搭載立體擴增實境技術的抬頭顯示器）技術，可以直接把導航路線投影到路面上，而不是擋風玻璃上，協助導航更順暢。