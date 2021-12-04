很難想像，蘋果、VISA及MasterCard在亞洲唯一指定的技術合作夥伴，竟是台灣的小公司；創立五年的TapPay，就搶下每年台灣規模逾500億元的線上交易金流生意。

根據《財訊》報導，原本以為有疫情和通膨陰霾干擾，今年雙11的購物力道可能不若以往，沒想到當天凌晨零時一到，許多消費者為了搶第一小時的結帳優惠，流量瞬間飆高，選擇分期付款的消費者重新整理了40幾分鐘還是無法結帳。到了雙11的晚上，又一批消費者湧進搶最後一小時優惠期限，交易流量再次飆升，但這次換成跨行交易卡關，當了將近兩個小時。

《財訊》報導指出，那天晚上，喬睿科技的工程師們在線處理各種突發狀況，直到凌晨3時多才陸續下班。喬睿科技共同創辦人之一、TapPay商戶事業部副總經理廖宗綸坦言，國內電商平台與支付業者在大型線上購物節的消費體驗上，仍有許多進步空間，「今年的雙11交易量瞬間峰值是去年的2到3倍，還好我們系統能自動彈性擴充，每秒最高可處理1200筆交易，是一般銀行給客戶的TPS（每秒處理事務量）的4到5倍。」

很難想像，眼前這位年僅30歲的年輕工程師，以及他背後的50多人的團隊，在創立5年之內，就搶下每年台灣規模逾500億元、近4成的線上交易金流生意。

先拚行動支付 跌倒後轉型

2015年，正是全球支付業者補貼戰打得如火如荼之際，廖宗綸與喬睿科技創辦人莊凡頡跟上浪潮，推出第一代行動支付錢包，在校園推廣行動支付。 當時的TapPay就將聲紋壓碼（DBST）應用於電子錢包，不需要掃碼、不用換SIM卡、也不需要NFC近場通訊功能，就可以「嗶」支付，免去跳轉層層頁面，體驗相當順暢，因而獲得多家銀行力挺合作。一度拿下北科大、交大、政大校園支付的3成市占，也獲得宏碁基金會龍騰微笑創業競賽百萬獎金。

然而，根據《財訊》報導，一年後，銀行行銷預算用罄，不再補貼，但街口等其他支付競爭對手仍狂發補貼，消費者變心很快，TapPay市占從30％直接掉到不到1％，「確定支付錢包不是一個可持續性的商業模式後，我們決定往後退一步，做介接的支付網關（payment gateway），」廖宗綸說。

由於團隊在協助商店介接銀行金流和資訊流時，發現銀行所釋出的API（應用程式介面）規範多、設計邏輯陳舊，很難和這個時代的工程師溝通，而且API要夠穩定，才能支援前端的支付錢包，他們發現這個痛點，也認為潛力很大，便決定重新推出一套專門為線上交易設計、有別於傳統紅陽、藍新、綠界的支付網關產品。