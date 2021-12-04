台灣擁有全球最強的矽盾，而這回台勝科在法說會中率先發難提出擴廠計畫，又加上環球晶打算併購世創，看來台灣的矽盾實力已經從晶圓代工向上延伸到矽晶圓製造了！

這陣子矽晶圓族群的股價活蹦亂跳，不禁讓投資人想起二○一七、一八年，當時這個類股掀起了市場的矽晶圓狂潮，特別是環球晶、中美晶、台勝科、合晶四家公司總市值加起來超過六千億元，足以胃納法人與中實戶的雄厚資金，而且相對晶圓代工、ＩＣ設計早已經漲翻天的股價，這回人氣重新聚集之際，股價基期夠低之下，有沒有機會再次上演矽晶圓狂飆的戲碼？

或許有幾個方向可以來看看，首先，如果從供給面來看，根據國際半導體產業協會（SEMI）發布最新的年度半導體矽晶圓出貨預測報告指出，今年受惠於半導體廠產能滿載並積極回補庫存，矽晶圓出貨量預估將達一三九．八九億平方吋（ＭＳＩ），較去年大幅成長十三．九％，並創下年度出貨量歷史新高。同時看好在終端市場推動下，半導體出現的長期成長需求，將帶動矽晶圓出貨量顯著攀升，推升這波成長態勢持續增強，可望延續好幾年，故SEMI預期，明年全球矽晶圓出貨量將可望再較今年成長六．四％，達一四八．九六億平方吋，而二三及二四年更會進一步達一五五．八七及一六○．三七億平方吋，等於未來三年的出貨量將逐年創下歷史新高。

矽晶圓出貨可望連三年創高

國內外矽晶圓大廠也同聲唱旺矽晶圓景氣，不過矽晶圓產業前景看漲，可以說早就是板上釘釘的事。畢竟後疫情時代全球對於５Ｇ、ＡＩ、車用等半導體需求高漲，讓晶圓代工產能自去年新冠肺炎爆發以降，就供不應求、報價持續調漲已一年時間；而下游景氣好，對於上游半導體業最關鍵原材料的矽晶圓產業來說，無疑是最強勁的利多。

更何況，業者之間沒有人願意積極的擴廠，也是供給端吃緊的原因之一，若從矽晶圓大廠資本支出的數據來看即可略知一二，由於全球矽晶圓產業○七年曾因大幅擴產，供過於求導致價格崩跌、許多業者退出市場的慘況，故多年來矽晶圓廠對於擴產多持保守態度，觀察一九到二一年之間各大廠資本支出平穩、皆無大規模的擴產動作，即便今年市況熱絡亦是如此。

再從需求面這個方向來評估，對應IC Insights數據顯示，今年積體電路、傳感器、分離式元件等半導體產品出貨量有望年增十三％至一．一三兆個單位，大幅優於過去四三年的八．六年複合成長率。再者，為滿足市場需求，全球晶圓產能擴充加速進行，據統計，至明年底，全球共將有二九座新建晶圓廠，而從一九年至二二年，全球半導體晶圓廠將自九五七座提升到一○一一座，屆時隨產能開出，可望支撐矽晶圓出貨維持高水準。

需求量持續看漲，矽晶圓業者各個訂單滿手，並響起漲聲。全球龍頭大廠信越化學今年四月就針對矽相關產品調漲售價達十到二○％，而回顧信越化學上一次漲價，是一八年的一月，時隔三年多以來的再次漲價，顯示市況緊俏。而信越化學在四月二日的法說會上也進一步提及，根據半導體廠商的設備增強計畫等情況來看，「預估最快二二年後半、最遲自二三年起大尺寸矽晶圓將短缺。」並透露，關於今後的增產投資以及相應的漲價措施，已開始和客戶進行協商。

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