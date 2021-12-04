國內百位新銳藝術家共同合作，以台灣人的民族性為發想，創作出代表台灣意象的藝術公仔，掀起一波企業家收藏藝品的風潮，如同美國潮流藝術家KAWS的《同伴》系列或日本奈良美智的大眼娃娃，RAM PIECE領頭羊藝術公仔將進一步帶領台灣的藝術家被世界看見。

2019年KAWS《同伴》大型浮雕藝術公仔以舒適的臥姿躺在中正紀念堂廣場，引起民眾瘋狂拍照打卡，並收藏小型複製品，新銳藝術家開始反思屬於台灣集體意象的公仔。

經過一年的努力，已有近百位國內外藝術家加入創作陣容，呈現多種不同風格的RAM PIECE領頭羊藝術公仔，有不少作品已登上國內外知名藝術期刊，被國際看見。

新銳藝術家群認為，老一輩的台灣人孜孜不倦，像水牛一樣辛勤工作，這一世代的年輕人集體的性格更像一隻羊，善良群聚、登高望遠，無論多崎嶇險峻的山路仍堅毅不拔的往上爬，台灣很多企業在全球居領導地位，亦有領頭羊的味道。

「領頭羊」代表各行各業的佼佼者，登高一呼，跟隨著賣力地往前衝，性格與企業家的創業精神不謀而合，限量發行六百件，由不同藝術家親手繪製，每件獨一無二，目前已有眾多企業家、中高階主管、演藝圈等名人喜愛收藏。

「共創」概念 具未來性、收藏價值

雕塑藝術家，亦是大葉大學造藝系講師王雄國有在收集公仔，他說明，藝術公仔一開始是設計師玩具，後來藝術家介入，公仔藝術化，具有收藏的價值，台灣本土公仔很少，領頭羊是一個藝術「共創」的概念，是把台灣藝術家推向國際很好的方式，非常具有未來性。

藝術家在創作領頭羊公仔有其難度，雕塑藝術家唐婉芸提到，有別於傳統的平面架上繪畫，領頭羊公仔本身也是立體的創作媒介，細微的邊角都必須考慮周詳，是全新的挑戰。她的第一件作品《破殼綻放》把羊的眼睛、嘴巴描繪出來，第二件作品《綠憶》就打破羊的形象，以立面思維重新作抽象的思考，將環保意識融入作品，發人省思。

新銳藝術家王立偉則是重機彩繪出身，曾經榮獲速克達重機彩繪冠軍，對他來說，領頭羊不是商品，而是純粹的藝術創作，跳脫客戶思維轉向心靈探索，除了已在富博斯拍賣公司以六十萬元落槌的《領頭羊》之外，《沉靜光影》、《秘境》表達在都會繁華中，內心對於世外桃源的探索，是不可多得的佳作。

展現天馬行空的創作能量

王雄國的《銅塑羊寶寶》一反塑膠光滑材質，改以泥塑重新架構領頭羊，再選用「銅」及「不鏽鋼」的材質進行脫蠟鑄造，粗礦的肌理營造破碎斑駁的美感，象徵創業的艱辛。林婕的作品跨及古典及現代，《太極》金黑色錯綜的線條，創作出雕刻鏤空的美感，《運轉當代》的齒輪機構，每一個人都在世界大鐘運轉，歡樂是運轉的動力，想像力十足。

賴宜柔的《浩瀚》把人生比喻成大海，豐富、奧秘，不畏風浪才能有所得，衝浪者遨遊海上的姿態，令人神往。鐘莎媞《千年後的甦醒》以木乃伊覆蓋面具的習俗，揭開古埃及對死而復活的期待和永生的神往。來自日本的書法藝術家Soyamax曾山尚幸把《般若波羅蜜多心經》融入作品，暗示心靈沉靜富足，引發日本媒體關注報導。

陳秋蓉的《迫冰》以氣候變遷為題，海象被迫遷移到陸地，面臨生存的危機，海象與融冰的對立呼喊，令人呼吸窘迫而心碎。WuLA的《重生》、《黑暗中的微光》，以乳牛黑白花紋及水母的創意結合，象徵在困頓中看見希望。江東源《泰雅族寶寶》以原住民紋面的標誌圖像，意味經過磨練之後長大成人，得到祖靈的蔭庇。

其中，有「教父級」藝術家之稱的鐘俊雄老師，被尊為台灣二十世紀藝術精神最完整的實踐者，作品《鬥士》以無懼於任何生命及生活中的困難，勇敢面對。已是國內外相當知名的油畫家徐兆慧，畫作曾受邀至法國、德國、韓國展覽，博得藝界好評，作品《金秋》以稻穗的金黃色，比喻秋天的豐收，內心甘甜喜悅。

瑞士歐洲大學駐校藝術家王迎春擅長從生活中發掘感動，筆觸細膩，在今年還登上了「世界第一屏」的美國紐約時代廣場納斯達克屏幕大看板，成為全球矚目的焦點，作品《心花朵朵開．喜氣羊羊》奔放的線條節奏，綻放生命無限驚喜。琥珀藝術家黃憶人更是創新，作品《金角AI領頭羊》、《銀角Al領頭羊》將九千九百萬年前白堊紀琥珀以及兩寸古董晶圓、晶片放入於人造樹脂打造領頭羊，創造前所未有的視覺。

其他還有林彥廷、李瑋、壁卡柏、夏祖亮、林楷勛、祁連、郭源元、吳極、英國插畫家Tom Rook、吳佳珊、吳明鴻、陳廷睿、美國木刻版畫藝術家雷強Jon、黃生豐、蕭逸玫、吳小巴、謝岱融、簡志剛、江駿杰、張斐清、米羅江、周明翰、陳麗昕等多位藝術家展現天馬行空的創作能量，共同為藝術發聲。

走入國際藝術拍賣會場

回溯藝術公仔發展歷程，大概可分為三個時期，第一時期1998~2004年，香港設計師Michael Lau和Eric So可說是藝術公仔的祖師爺，一件公仔作品大概是三十美元；第二時期2005~2009年，當代藝術家開始加入創作，KAWS將平面作品實體化，藝術公仔價格推高，落至七百至八百美元。

第三時期2011~2015年，藝術公仔走入國際藝術拍賣會場，產業開始邁向成熟，2014年十月KAWS的「同伴Companion」系列在香港蘇富比以估價的六倍售出，改寫藝術公仔在當代藝術史上不可動搖的地位。

2019年KAWS的木製雕塑《同伴》在富藝斯拍賣會場上以港幣一六○萬落槌，中村萌的《溶解頭》於2019年羅芙奧秋季拍賣會上拍出台幣二六四萬的高價，奈良美智是當今日本身價最高的藝術家，公仔作品《小朝聖者(夢遊娃娃)》在2019年富藝斯香港春拍以一○九五萬港幣敲槌，都在在顯示藝術公仔在當代藝術市場的魅力。

限量版引藏家競逐搶購

同時期，藝術家開始與商業聯名，推出限量版公仔，價格因版數及藝術家名氣有所不同，例如2018年KAWS與日本木製品牌Karimoku攜手，推出「Good Intentions」原木雕塑公仔，全球限量發行一百件，官方定價為15,200美元(約台幣四十五萬)，稀缺性引起藏家競逐搶購。

今年五月，王立偉的《領頭羊》作品在富博斯拍賣會拍出六十萬元的好成績，意味領頭羊藝術公仔的市場基準已被打開。誠然，領頭羊藝術公仔進入藝術拍賣市場是否能維持甚至推進市場價格，有待後續藝術家共同努力，創作出令市場驚豔的作品，因此，除了國內藝術家之外，藝站將廣邀國外藝術家加入創作，讓台灣的公仔被世界看見。

整合NFT 數位平台線上交易

藝術家皆有自己的創作領域，繪畫、雕塑、裝置藝術等各種媒材，要將台灣藝術家推向國際，就必須要有更廣大的展覽及媒合平台，藝站的下一步，是要成立藝術交易平台，整合NFT(非同質性代幣)，讓台灣的藝術品能在線上直接被交易。

今年三月，美國藝術家Beeple的《Everydays-The First 5000 Days》在佳士得破天荒地以七千萬美元(約新台幣十九億元)的天價賣出，市場開始認同數位藝術交易的可行性，NFT用在藝術交易上是一個數位認證的概念，以其唯一的、不可被竄改的特性，能確保藝術作品的真實性。

藝術與產業融合 走向世界、引導潮流

更重要的是，每一次交易或轉手，原創或藝術家都能收到應有的分潤，對於藝術家生計及發展有莫大的幫助，目前NFT用在音樂、遊戲、影音、數位藝術等電腦的原生創作，相信不久的將來也會用在實體藝術作品的交易上。唐婉芸就提到，她的雕塑是以電腦3D先進行透視構圖，再轉成實體作品，未來3D原創就有可能轉成NFT同實體雕塑作品在線上一起銷售。

作為一個當代藝術，領頭羊來勢洶洶，希望帶動更多企業家欣賞藝術、收藏藝術，今年十月，國發會舉辦NEXT BIG新創明日之星計畫，領頭羊藝術公仔榮登大會的精神獎座，九家獲選的企業公司創辦人從蔡英文總統手中接下獨一無二的領頭羊藝術作品，藝術與產業融合，不但象徵台灣產業要走向世界、引導潮流，更代表台灣藝術家走向國際藝術市場，擦亮台灣的藝術品牌。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1110期》)