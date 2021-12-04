高傳染力的變種病毒Omicron從南非擴散至全球，加上早已爆發新一波疫情的歐洲開始進入封鎖階段，經濟活動勢必受到影響，不僅導致油價崩跌降低市場的通膨預期，也改變市場對各國央行二○二二年升息步調的預期。目前市場預期美國聯準會首次升息時點已由二○二二年六月延後至九月，總次數也由三次降低至兩次，印鈔機回收資金時間延後將有利全球股市的熱錢派對加時續攤。

貨幣政策調整步調被打亂

聯準會主席鮑爾表示，最近肺炎確診數增加及變種病毒Omicron的出現，將給就業及經濟活動帶來下行風險，通膨不確定性上升。對病毒的擔憂升高，可能降低民眾本人赴辦公場所工作的意願，從而減慢勞動市場進展速度，也加劇供應鏈中斷問題。莫德納CEO又預測，原疫苗在應付Omicron的效果將遠不如之前，藥廠需要數月時間，才能大規模生產針對Omicron的新疫苗，將強化市場對Omicron影響經濟活動的預期。

上述言論均會加深聯準會貨幣政策再往鴿派調整的預期，增加資金風險偏好，提供股市新的買盤來源。各國邊境管制、鎖國、封城等防疫措施，對經濟活動將產生一定的衝擊，延緩經濟復甦的腳步，會改變不同產業間的此消彼長變化，股市同時也會反映此種調整的預期。

疫情再起 帶動WFH商機回歸

經濟活動暫停對餐飲、飯店、航空、旅遊等景氣復甦相關產業帶來負面衝擊，央行升息步調減速對靠利差為生的金融業帶來負面衝擊，油價崩跌對能源業、塑化業帶來負面衝擊。政府防疫措施及民眾對疫情的擔憂，也會增加民眾待在家的時間，去年在家上班、在家上課的模式又將回歸，對WFH商機受惠產業帶來營運再次成長契機。

大家熟知的WFH商機受惠產業包括PC/NB、電視、遊戲機及伺服器等，但在消費者去年多已購置PC/NB、電視、遊戲機等新機的情況下，短期內的購機或換機需求將大幅降低，加上代工廠面臨短料缺料影響，即便有新訂單，總產量也不見得會增加。更別說，如果訂單減少，代工廠手邊長料的高庫存，恐怕還要進行庫存調整。對供料給代工廠的長料供應鏈來說都不是好事，WFH商機受惠程度大不如前。

相較於消費性電子需求減弱，伺服器受到影響較小，有望繼續受惠商機。因為無論混合工作、學習的新生活型態，或線上影音、遊戲、消費的趨勢，加上企業走向數位轉型，擁抱雲端服務比重及範圍更多，均會帶動雲端服務及運算的需求，進而帶動伺服器的建置需求。

雲端服務需求有增無減

由於雲端升級及企業需求均自今年第二季開始升溫，因應市場需求有增無減，微軟、谷歌等雲端服務商(CSP)紛紛上修資本支出，為伺服器產業規模成長掛保證。各雲端服務商中，二○二二年資本支出成長率最高的是微軟，年增幅達三一％，其次則是臉書的一六％及谷歌的一五％。若扣除資本支出衰退的亞馬遜，二○二二年雲端業者資本支出年增幅仍可達一八％。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1110期，2021.12.03出刊。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1110期》)