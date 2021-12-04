股市達人茶米博士擅長挖掘主流產業、操作主升段獲利，二○二○年三月COVID-19疫情爆發，他敏銳嗅到防疫需求，提早布局熱映、康那香、恆大等防疫概念股狠賺八百萬，今年又操作航運股賺進六百萬，目前他經營個人臉書社團「David Lin主升段飆股版」分享操作秘訣，人氣頗旺。

了解法人、自營商操盤思維

茶米博士是機械背景，2008年金融海嘯來襲，聽到學長姊找工作接連失利，他心生警惕，思考如何在景氣不好情況下，還有第二份收入，因而投入股市操作。

博士出身的他喜歡讀書，所有技術分析都是從書上學來，但是理論和實際操作總是有一段距離，初入股市不懂停損及交易邏輯，賺賺賠賠，碰一鼻子灰，後來到坊間上課學習，才建立比較有系統的交易策略。

幾年下來，操作雖有獲利，他總覺得隔靴搔癢，沒有參透股市背後的資金流向及機會引爆點，2013年他參與中國大陸私募基金的操盤，了解到法人、自營商的操盤思維，讓他的思考更為深入而全面。

茶米博士在中國大陸私募基金操作Ａ股、港股、美股及原物料期貨，中國大陸原物料期貨商品多元靈活，深入體會全球市場的資金流動，建立自己的操盤系統，並協助團隊建立多元的交易策略。

他說明，世界連在一起，資金會從台灣流出去，也會從國外流進來，有時流到金融業，有時流到傳產、電子等產業，「只有知道資金流動的方向，把錢放在對的地方，才容易獲利」。

把錢放在對的地方

他以自己的例子說明，工具機相關類股很多，上銀(2049)、亞德客-KY(1590)、直得(1597)，他獨選力肯(1570)，當時力肯同其他類股一樣，底部型態完成，蓄勢待發，不多幾日，工具機類股輪番起漲，只有他的力肯股價不動，回頭探究，才發現人家的工具機是做機器人產業，而他投資的力肯做的是居家電鑽，簡直差很大，雖然底部型態都已經完成，但市場資金顯然沒有在力肯身上，苦守寒窯還賺不到錢。

「學技術分析，如果沒有抓到主流產業及主升段，很難賺到錢」，他總結多年來的交易策略，有四個步驟，一、從全球宏觀背景觀察大盤多空，二、選擇主流產業，三、抓出強勢股，四、進場試單，等待主升段獲利。

首先，資金的緊縮或寬鬆，會決定股市的多頭或空頭，而同樣的多空，在不同的資金背景下，也會產生不同的效果。舉例來說，去年三月疫情爆發，台股跌深後呈現Ｖ型反轉，主要原因是美國實行量化寬鬆政策，各國起而效尤釋放資金，此時多頭市場，多頭策略不變。

但是如果資金緊縮，代表市場並沒有意願追逐風險，多頭格局的上漲空間就會被打折，換句話說，在寬鬆的背景之下，有一倍的上漲力道，但是緊縮的環境，僅剩一半甚至不到一半的力道，投資人覺得技術分析沒有到位，實是因為大環境作祟，如果能了解背後資金的流向，就能了解現在所處的位置，做適當的操作。

四面向觀察資金流向

再來，資金會流到有利可圖的地方，選擇主流產業，必須參考資金的流向，茶米博士建議可以四方面來觀察，其一，從無到有的產業，抑或是過去曾經是很棒的產業，沉寂一段時間，最近又再燃起。例如防疫概念股的熱映(3373)，做額溫槍晶片，二○二○年三月新冠疫情升溫，額溫槍需求突然攀升，加上政府下令禁止出口，熱映股價橫盤突破，連日跳空漲停，從三十元一路爬升到一四六元上下。

其二，政策引導，例如，面對全球氣候變遷，政府目前積極推動能源轉型，增加再生能源的比重，這一兩年與風力發電有關的中鋼構(2013)、上緯投控(3708)都有一波漂亮的走勢。美國總統拜登在競選前喊出新基建，全面置換下水道鉛管，在美國有設廠的大成鋼(2027)即受到市場關注；拜登在當選後更是力推乾淨能源、支持電動車產業，特斯拉供應鏈，如康普(4739)、美琪瑪(4721)股價應聲起漲。

其三，突發事件，可觀察出資金瞬間轉入或轉出的方向。比方說，過去幾個月以來，疫苗普及，疫情趨緩，各界期待解封，外資連日買超航運股，近日全球各地又再傳出新型變種病毒Omicron零星確診案例，外資連數日賣超航運股抽離資金，可見一斑。

其四，與公司治理有關，股東會前後或公司政策調整，都有可能抓到一波漲勢，但是必須深入研究公司動態，才能掌握內部重大訊息，一般投資人不容易做到。

挖掘主流產業 抓出主流強勢股

找出主流產業之後，下一步是找出主流強勢股，茶米博士認為，雖然大家都在同一個族群內，資金進場的效益還是有差別，以元宇宙概念股來說，有宏達電(2498)、威盛(2388)、鈺創(5351)、位速(3508)，目前只有宏達電有實體產品，進場獲利的可能性較高，從技術分析來看，誰最快突破橫盤，誰就是該族群的主流，宏達電領先族群突破橫盤，當之無愧。

有時候可能先知道股價起漲，才注意到產業或公司的屬性，深入研究資金引爆的原因，產業分析和技術分析雙向進行，了解背後的邏輯對於資金的流向會更篤定。

茶米博士提醒，元宇宙概念股已經漲過一波作夢行情，接下來會有一長段休息，等到公司真正的業績灌入，法人、投信看到EPS、ROE等財報數據，才會把大資金投入市場，進入資金行情。

茶米博士將主升段定義為，「短期內的最大爆發點」，行情在爆發前一定會有資金進駐，技術線型大致會呈現三角收斂、Ｗ底、頭肩底、橫盤突破四種型態，通常這些型態在突破頸線或過前高的情況下，更容易吸引資金大量湧進，散戶在此時進場，比較容易賺到錢。

他進一步說明，日Ｋ突破頸線過高拉回，通常會有一個測試點，背後的意義是「在回檔的情況下，有人願意用這價位承接或換手」，Ｋ棒長紅放量，十之八九是法人、投信進場，此時跟進就容易做到主升段。

周線圖更容易抓出主升段行情

「如果有大量資金進來，要去了解背後的邏輯是什麼」，外資、投信會研究公司的財報營收，確認公司的體質不錯、有可取之處才會進場大量交易，一般來說，會持續一段時間把資金源源不斷投入該檔股票。

從日線圖來看，會感覺股價深跌或漲很高，原則上，從周線圖更容易抓出主升段行情，「周線過高拉回的點，剛好就是主升段的起漲點」，比較容易掌握主升段的甜蜜行情。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1110期》)