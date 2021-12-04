全台房價狂飆，許多人就算已經籌到頭期款，未來還是要面對長達20、30年的房貸壓力，因此有網友認為跟女友一輩子租房比買房更好，還可以時常住到新屋，文章引起網友們熱烈討論，儘管許多人對原Po的看法嗤之以鼻，但也有人認為他們年收入超過700萬，就算老了租不起房，還是有直接買房的能力，根本不需要替他們擔心。

該名網友在PTT論壇上以「在台灣租房是不是很爽？」發文，他提到自己在外租房多年，最近幾年不是租新裝潢的房子，就是租屋齡才兩年的新古屋，近期找到一間剛蓋好的新3房合租，若以房價2000萬計算，買的話要準備400萬頭期款跟每個月5至6萬的房貸，但租房只要準備6.4萬的押金和每個月3.2萬的租金。

原Po認為，花少少的錢就可以一直住新房真的很爽，比買房還要划算，「年租金佔我們年收入約5%，負擔不會太重，過幾年等房子舊了又可以搬到別的新房住，為什麼很多年輕人寧願背30年房貸也要買房？」

話題引起網友們熱烈討論，許多人對於原Po的想法相當不以為然，「現在爽，能保證以後爽嗎？」、「租金年收5%，這種收入不買房才是笨蛋」、「這種收入就是狂買房租人啊，資產直接快速翻倍」、「年租金佔收入5%，年收768萬，你還會買不起兩千萬的房子嗎？」、「年收768萬沒買房，這故事真美。」

不過也有網友持不同意見，認為以原Po的收入來看，等到想買的時候再買也不遲，「年收七百萬，想買的時候再買就可以根本沒差，但多數人薪資追不上物價成長，該買不買，以後也買不起」、「原PO有錢，根本不會被年紀大，而租不到房這種事恐嚇，那是沒錢的人才需要擔心的事」、「人家這種薪資，老了即使租不到，直接買就好。」