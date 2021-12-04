都說「女人的衣櫃裡永遠少一件衣服！」然而，即便衣櫃裡已滿滿是衣服了，卻總覺得衣櫃裡永遠少一件衣服……；愛美是女人的天性，但是不可諱言地，近來女性經濟獨立比例攀升，財務運用也愈來愈自由，在消費市場的爆發力不容小覷，以剛過的每年雙11大型促銷活動來說，為迎接此一年度銷售大檔，國內各大電商早在數周前摩拳擦掌紛紛祭出重磅優惠助攻買氣，尤其鎖定女性消費者成為電商平台積極「搶攻」的消費主力，也預期隨著疫苗施打、振興五倍券上路，看好會有報復性購物潮出現。

近來有關女性消費力逐漸受到市場關注，日前國內電商平台發表了一份針對女性消費者網購行為與個人偏好的研究報告，根據不同世代女性購物習慣進行分析，小編覺得挺有意思的，與讀者們分享：

50歲以上的「消費親善大使」

這個年齡層的女性消費者喜歡在社群網站上主動分享有趣的文章或是新知，平時習慣瀏覽熱門購物排行榜，其消費人數佔購物平台用戶逾5成，且過去1年每人平均購物消費近萬元，堪稱含金量相當高的族群。

30至49歲的「偷閒快手女神」

這個年齡層的女性消費者平時會先收藏記錄自己喜歡的商品，等到降價或是加碼時再下單，同時也透過搜尋功能確實掌握商品價格差異並著手比較回饋高低，尤其善於運用零碎時間進行網購，與其他不同世代相較，下單次數最多且平均每個月都會在購物平台上消費。

29歲以下的「網購精算大師」

這個年齡層的女性消費者大多為剛踏入職場的年輕小資族，一般很注重外表行頭，特別是美妝保養商品最受青睞，她們平時喜歡線上購物，也很懂得善用購物技巧，幾乎所有的購物技巧都能快速上手；不過，囿於荷包有限，最在意CP值、絕對不買貴！

小心別犯了理財大忌〜儲蓄理財就從日常生活做起！

每到雙11購物檔期，各項折扣、回饋、紅利滿天飛，許多人早早就準備好大買特買了，你也是其中之一？小花平台提醒你，站在聰明理財角度來看，千萬不要以為花點小錢無傷大雅，殊不知積少成多、可能因為大意而失荊州，等到察覺時，可能已是一筆為數不小的開銷，荷包也頓時消風了不少。

舉例來說，小編的一位同事很愛吃零食，每年都會趁著雙11活動促銷期間，「一次購足」平時想買卻又捨不得買的各式零食，自己吃也送人，每次購物花個數千元都不足為奇……；試想：本來一罐要價超過1,000元的養生堅果，在雙11這天只需半價，如果再加上第2件有額外優惠，很難不心動吧？「多買幾罐放著或是送人都好……」

就是因為這樣的心裡小糾結，許多小資女每逢雙11花起錢來毫不手軟，也全無自覺，等到回神過來，可能已累積一筆可觀的費用。其實，無端的浪費與不正確的理財習慣，可謂是一體的兩面；以下整理先前小花平台《聰明理財》專欄介紹有關小資族存錢理財撇步，提醒你別犯了理財大忌，儲蓄理財就從日常生活做起：

撇步1、一日三餐僅花60元連買3房還開咖啡館…看「日本最省女孩」超強儉約術

【理財規劃重點】：日本一名小資族每天三餐維持在200日圓（約合新台幣60元），同時輔以平時養成的有效記帳習慣，以此累積財富買下3間屬於自己的房子。你沒看錯，不是1間，是3間喔〜光是如何將每天三餐維持在200日圓，就已經讓人想破頭了「是怎麼做到的？」，更令人驚訝的是，她現在過著「包租婆」的生活，即使沒有工作，每個月收租約30餘萬日圓（約合新台幣9萬元），足以支應日常生活所需的開銷。