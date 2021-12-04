由《卓越雜誌》主辦並委託閱傳媒民調中心調查的「2021卓越保險評比」，於日前公布評選結果並舉辦頒獎典禮，共評選出13家保險業者，金管會保險局長施瓊華親臨與會時表示，新冠肺炎疫情爆發至今仍未停歇，國內保險業者堅持營運不中斷並兼顧風險管理，持續推出保單紓困借款方案，並擴大「微型保險」保護傘，照顧經濟弱勢民眾投保權益，「這份用心，實屬難能可貴！」

超過2萬人次投票 評選出13家業者獲獎

據了解，此次評比方式透過網路投票調查22間壽險公司和16家產物保險公司，邀請國內財經界專家學者共同擔任評比審查，同時針對各家保險公司的優勢與特色遴選出保險領域各類別中最佳公司及產品，總計有超過25,000人次投票，可謂是國內保險業界年度指標性獎項之一。

施瓊華對於最終評比結果予以正面肯定，認為很貼近民眾的真實聲音，透過品牌信賴、永續經營、服務品質、企業社會責任、創新商品、專業團隊、數位金融等多項評比指標，為保戶層層把關、評比出優良的保險公司，「同時也鼓勵保險業者持續打造更優質的服務，並促進產業同業之間的公平良性競爭。」

另外，值得一提的是，從此次獲獎的名單中可以發現，不論是壽險或是產險，本土公司占絕大多數，其中國內保險業兩大龍頭，國泰人壽獲得壽險「最佳品牌信賴獎」、富邦產險獲得產險「最佳品牌信賴獎」，其他還有元大人壽獲得產險「最佳服務品質獎」、臺灣產險獲得產險「最佳服務品質獎」；遠雄人壽獲得壽險「最佳企業社會責任獎」、新光產險獲得產險「最佳企業社會責任獎」……等。